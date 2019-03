Juanes conquista al público de La Riviera con un sonido intimista y cercano

Sin grandes adornos, de tú a tú y a solas con su guitarra. Así se ha presentado el artista colombiano Juanes esta noche en Madrid con el inicio de su gira española "MTV Unplugged", compuesta por sus grandes éxitos reinterpretados en acústico.

Pero no sólo sobre seguro ha jugado el autor de "Camisa negra", y se han podido escuchar otros sencillos incluidos en este último disco, producido por Juan Luis Guerra, como "La señal" o "Azul Sabina", coescrita con Joaquín Sabina. Arropado por un público entregado y por el sonido de las guitarras y la percusión, Juanes ha saltado al escenario de la sala La Riviera de la capital con un recital marcado por un sonido intimista y cercano.

Y es que su nuevo trabajo, "MTV Unplugged", el sexto en su carrera y el primero grabado en directo, llega a España avalado por cinco nominaciones a los próximos Grammy Latino y le hará viajar, por este orden, hasta Barcelona, La Coruña, San Sebastián y Málaga. "Fijate bien" y "La paga" han precedido a una versión del "Could you be loved" del mismísimo Bob Marley, y que Juanes ha interpretado antes de lanzar un mensaje de esperanza con la llegada de los acordes de "La señal", escrita para dar luz "a la felicidad que está en nuestros corazones".

"Fotografía", el sencillo que el artista compartió con Nelly Furtado, se ha podido escuchar a dúo con una de sus coristas, sin embargo, el artista colombiano tenía un as en la manga, un tema inédito compuesto según sus palabras hace muy poco. Se llama "Dime" y comparte los ritmos y el estilo de sus trabajos anteriores, que esta noche han sido transformados en su versión acústica.

"Para tu amor", "Es por ti" y "Me enamora", entre otros, han ejercido de anfitriones de su noche más íntima, donde el artista no ha parado de agradecer la asistencia a sus fieles, venidos también desde su tierra natal, Colombia."¿Cómo están los ánimos?", ha preguntado Juanes al público, que ha interactuado con el artista en cada uno de sus éxitos, que gracias al acompañamiento de una fuerte instrumentación, adquieren un significado orgánico alejado de aires puramente comerciales.

El broche de oro de esta noche ha venido de manos de "Volverte a ver", "Gotas de agua dulce" y su archiconocido "A dios le pido", que han completado un concierto, al que el artista colombiano ha calificado, sin complejos, como "el mejor de su gira". Además, Juanes ha recordado que fue hace una década cuando pisó por primera vez tierra española, que ahora le ha vuelto a traer con la presentación de su "MTV Unplugged". El tour de este trabajo comenzó en marzo en Estados Unidos y ha llegado a España tras su paso por México, Perú y Argentina, donde el compositor ha cosechado un importante éxito.