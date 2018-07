Joseph Jackson: "Existió una conspiración para asesinar a mi hijo"

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 en Los Angeles envuelto en su ya perenne aura de misterio, pero parece que el 'Rey del Pop' llevaba un tiempo intranquilo. Al menos eso ha afirmado su padre Joseph este viernes en Madrid: "Michael de algún modo presentía que iba a morir y se lo había dicho a su madre".



Ahora su padre es tajante cuando le preguntamos si hubo una conspiración para asesinar a su hijo. "Sí, así lo creo". Están involucrados, a su juicio, gente próxima a Michael Jackson. Personas a las que el propio padre está investigando.



De visita en España para firmar un acuerdo entre la Jackson Family Foundation y el espectáculo musical 'Forever King of Pop', el padre del mito no ha querido acusar directamente al doctor Conrad Murray, pero sí ha subrayado que "la gente de su entorno no era la adecuada".



"El juicio por la muerte de mi hijo será muy polémico", asegura. El médiCo que le atendió tendrá que confesar quién le dió el dinero para suministrarle los medicamentos que acabaron con su vida.



"Si fallabas te daba una paliza con un cinturón. Le teníamos terror", fueron las palabras de Michael Jackson hacia su padre, pero él afirma que siempre fue un buen padre. "Me da igual lo que digan de mí mientras no se equivoquen al escribir mi nombre", asegura.



Joseph Jackson quedó al margen del testamento del cantante. La fundación que preside tiene planeado construir un completo hotelero, un museo, un parque acuático y un cine en memoria de su hijo.