Ibicine: el festival que lanza a Ibiza a la galaxia cinematográfica española

Hace diez años una joven cineasta balear viajó al Festival de Cannes. Allí quedó deslumbrada no solo por la famosa croisette del certamen, su alfombra roja, el grand palais o el glamour de las estrellas de cine, los grandes yates y hoteles de lujo. Lo que más le llamó la atención a Helher Escribano (Ibiza, 1986) fueron las proyecciones multitudinarias, los encuentros de la industria o el mercado cinematográfico paralelo. "Tengo que llevar esto a Ibiza", pensó de forma entusiasta y un punto también algo inconsciente.

El año siguiente consiguió proyectar una selección de cortometrajes -muchos de amigos y compañeros del mundo del cine en Ibiza- en una pequeña sala. Y así nació Ibicine, un festival que ha alcanzado su novena edición y que en su sección oficial ha contado y reconocido películas internacionales como 'Arco' o 'Vida privada', con Jodie Foster o producciones españolas como 'Ganas de vivir', el prometedor debut como director de Juan Manuel Montilla, 'El Langui', o 'Que vienen los perros', rodada en parte en la isla balear.

Una isla de cine

A diferencia de otros certámenes que concentran su actividad en unos pocos días, el festival Ibicine arrancó el 7 de enero y bajó el telón con una gala de entrega de premios el 11 de abril. Más de cuatro meses en los que la isla se ha llenado de proyecciones de cortometrajes -la semilla y gran motor del festival- llenos de público y coloquios con sus artífices, visionados de largometrajes con los equipos de los mismos, también la primera edición de un Scriplab, para lanzar proyectos de nuevas películas, o campus de cine enfocados a la interpretación. "Este festival es un punto de encuentro para gente que cree en algo muy sencillo y muy difícil a la vez: que las historias hay que verlas en la gran pantalla”.

Largometrajes internacionales y nacionales

Historias como la película de animación 'ARCO’, dirigida por Ugo Bienvenu y coproducida por la actriz Natalie Portman, y que ha sido la gran triunfadora de la novena edición del Festival de Cine de Ibiza, IBICINE, al recibir el Premio Isasi-Isasmendi a la Mejor Película y el Premio Astarté a Mejor Guion. Esta cinta, que se estrenó en Ibiza en este Festival, se alza con estos dos galardones tras sus nominaciones a los premios Oscar 2026 y a los Globos de Oro. Otra de las grandes ganadoras de la novena edición de IBICINE fue la película ‘Ganas de Vivir’, ópera primera del polifacético Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, que se consagró con el Premio Astarté a Mejor Dirección y el Premio Astarté a Mejor Película Documental. La reconocida actriz Jodie Foster fue galardonada con el Premio Astarté a Mejor Actriz por su papel protagonista en el largometraje francés ‘Vida Privada’, que también fue reconocido con el Premio Astarté a Mejor Dirección de Fotografía.

Talento grande en formato corto

El palmarés en la sección de Cortometrajes también ha estado muy disputado. Polo Menárguez, director que en septiembre logró el aplauso del público y la crítica con su segundo largometraje, 'El talento', protagonizada por Ester Expósito, ha triunfado en Ibicine con ‘Una vocal’, que ha recibido dos Premios Astarté a Mejor Cortometraje de Ficción y a Mejor Dirección de Cortometraje. Habrá que seguirle la pista a este cineasta. También a otros muchos nombres del resto del palmarés. Dos galardones han recaído, también, en ‘Mi juego’ que se ha alzado con el Premio Astarté a Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Banda Sonora Original. Los actores Pedro Casablanc y Javier Pereira han compartido el Premio Astarté a Mejor Actor de Cortometraje por sus papeles en ‘Insalvable’, cinta que, además, se ha llevado el Premio Astarté a Mejor Guion de Cortometraje. El Premio Astarté a Mejor Cortometraje Documental fue para ‘El ressò de la mirada’ y el de Mejor Cortometraje Extranjero para ‘Le Jeune Sofiane’, cuya actriz principal Marie-Pierre Nouveau ha recibido el Premio Astarté a Mejor Actriz de Cortometraje. Por su parte, ‘Les imatges arribaren a temps’ ha consiguido el Premio Astarté a Mejor Cortometraje Balear y ‘Sexo a los 70’ el Premio Astarté a Mejor Cortometraje de Comedia.

Mirada al futuro

La gala de clausura, inspirada en el espacio, la temática que ha centrado la presente edición de Ibicine, contó con actuaciones musicales, danza y momentos repletos de emoción. Una cita divertida - Eva Soriano es la maestra de ceremonias habitual en este festival y además contó con la monologuista Bianca Kovacs- y llena de estrellas, música e incluso danza danza. Entre los presentes, los actores Enrique Arce, Angy Fernández, Olivia Baglivi, Teresa Riott, Javier Pereira, Paula Prendes, Nadia de Santiago, Juan López-Tagle, Belinda Washington o Jon Plazaola. A ellos se sumaron personalidades de la industria como el productor Luis Manso, la directora Inés Paris, la guionista Virginia Yagüe, o los productores Teresa Fernández-Valdés y Rodrigo Espinel.

En el mundo del cine, donde lo más difícil no es llegar sino mantenerse, conseguir nueve ediciones de un certamen así no es tarea fácil. "Desde ya empezamos a preparar la edición número diez del festival", ha asegurado su directora desde el escenario. Como en Cabo Cañaveral, Ibicine comienza su cuenta atrás: 10, 9, 8, 7...

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