'La Nena' llega a su final en Atresplayer con el estreno de su último episodio

Este domingo, 31 de mayo, Atresplayer estrena el último episodio de 'La Nena', poniendo fin a la trilogía televisiva inspirada en el universo literario de Carmen Mola. La plataforma celebró el cierre de la ficción con un pase especial al que asistieron parte del equipo creativo y varios seguidores de la saga, una de las propuestas más destacadas del thriller español de los últimos años.

El capítulo final, ya disponible en la plataforma, culmina una historia marcada por la tensión, el suspense y la lucha contra la organización criminal conocida como La Red Púrpura. La serie se despide con un desenlace cargado de emoción y un ritmo que mantiene la intriga hasta los últimos minutos.

En esta entrega, la investigación da un giro decisivo cuando Buendía localiza tres conventos que podrían ocultar a La Madre, la figura más enigmática y peligrosa de toda la trama. Este hallazgo abre un abanico de posibilidades y obliga a la BAC a actuar con la máxima precisión, consciente de que cualquiera de esos lugares puede esconder tanto la clave para desmantelar la organización como una trampa mortal. La investigación entra así en su fase más delicada, en un desenlace que pone el broche final a una historia que ha mantenido en vilo a miles de espectadores y se ha consolidado como uno de los thrillers más exitosos de la ficción española reciente.

Atresmedia, líder en el mes de mayo

Atresmedia cerró mayo como líder de audiencia por 37º mes consecutivo al registrar un 25,6% de cuota de pantalla. El grupo amplió además su ventaja frente a su principal competidor y mantuvo su posición dominante en el mercado televisivo español.

Dentro del grupo, Antena 3 volvió a situarse como la cadena más vista por vigesimosegundo mes consecutivo, mientras que La Sexta revalidó su liderazgo frente a su competidor directo. Los buenos resultados de sus informativos y programas de actualidad contribuyeron a consolidar el liderazgo de Atresmedia durante el mes.

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