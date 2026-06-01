Estos son todos los santos que se celebra en mayo de 2026 día a día

El santoral del mes de junio destaca por la presencia de figuras muy queridas por los fieles y celebraciones que mantienen un fuerte arraigo cultural. Desde San Antonio de Padua, conocido como el “santo de los milagros” hasta la festividad de San Juan Bautista, una de las más extendidas del calendario, junio combina devoción, tradición y celebraciones populares en toda España.

Santoral de junio por días

Esta es la lista completa de santos que se conmemoran durante el mes de junio:

Santoral 1 de junio: San Íñigo, Nuestra Señora de la Luz, San Justino.

San Íñigo, Nuestra Señora de la Luz, San Justino. Santoral 2 de junio: San Germán, Santa Alcibíades, San Justo, San Juan Bautista, Santa Blandina.

San Germán, Santa Alcibíades, San Justo, San Juan Bautista, Santa Blandina. Santoral 3 de junio: San Carlos Luanga, Santa Clotilde.

San Carlos Luanga, Santa Clotilde. Santoral 4 de junio: Santa Rut, Santa Clotilde, Santa Noemí.

Santa Rut, Santa Clotilde, Santa Noemí. Santoral 5 de junio: San Igor, Santa Zenaida, San Sancho, San Bonifacio.

San Igor, Santa Zenaida, San Sancho, San Bonifacio. Santoral 6 de junio: San Claudio, Santa Cándida.

San Claudio, Santa Cándida. Santoral 7 de junio: San Gilberto, Santa Agilberta.

San Gilberto, Santa Agilberta. Santoral 8 de junio: San Gildardo, San Kílian, Santa Calíope.

San Gildardo, San Kílian, Santa Calíope. Santoral 9 de junio: Santa Lira, San Columbo, Santa Diana, San Efrén.

Santa Lira, San Columbo, Santa Diana, San Efrén. Santoral 10 de junio: Santa Jolenta, Santa Margarita de Escocia.

Santa Jolenta, Santa Margarita de Escocia. Santoral 11 de junio: Santa Alicia, San Bernabé.

Santa Alicia, San Bernabé. Santoral 12 de junio: Santa Florida Cevoli, Santa Aleyda.

Santa Florida Cevoli, Santa Aleyda. Santoral 13 de junio: Santa Felícula, San Antonio de Padua .

Santa Felícula, . Santoral 14 de junio: San Eliseo, Santa Digna.

San Eliseo, Santa Digna. Santoral 15 de junio: San Abraham, San Landelino, Santa Bernardina, San Bernardo de Menthon, Santa Leónida, Santa Germana, Santa Libia, San Vito.

San Abraham, San Landelino, Santa Bernardina, San Bernardo de Menthon, Santa Leónida, Santa Germana, Santa Libia, San Vito. Santoral 16 de junio: San Quirico, San Juan Francisco Regis, Santa Lutgarda, Santa Aline/Alina, San Aureliano.

San Quirico, San Juan Francisco Regis, Santa Lutgarda, Santa Aline/Alina, San Aureliano. Santoral 17 de junio: San Manuel, San Rainiero, Nuestra Señora de la Humildad, San Gregorio Barbarigo, Santa Isaura, San Gregorio.

San Manuel, San Rainiero, Nuestra Señora de la Humildad, San Gregorio Barbarigo, Santa Isaura, San Gregorio. Santoral 18 de junio: Santa Audrey/Eteldreda, Santa Hosanna, Santa Isabel de Shönau, San Ciriaco, Santa Ediltrudis.

Santa Audrey/Eteldreda, Santa Hosanna, Santa Isabel de Shönau, San Ciriaco, Santa Ediltrudis. Santoral 19 de junio: San Gervasio, San Romualdo.

San Gervasio, San Romualdo. Santoral 20 de junio: Santa Florencia, Santa Florentina, San Silverio, Santa Elia.

Santa Florencia, Santa Florentina, San Silverio, Santa Elia. Santoral 21 de junio: San Luis Gonzaga, San Rodolfo, Santa Luisa, Santa Demetria.

San Luis Gonzaga, San Rodolfo, Santa Luisa, Santa Demetria. Santoral 22 de junio: San Paulino de Nola.

San Paulino de Nola. Santoral 23 de junio: Santa Agripina, San Jacobo, San Gaspar de Búfalo.

Santa Agripina, San Jacobo, San Gaspar de Búfalo. Santoral 24 de junio: Natividad de San Juan Bautista .

. Santoral 25 de junio: Santa Eva, San Próspero, San Guillermo de Vercelli.

Santa Eva, San Próspero, San Guillermo de Vercelli. Santoral 26 de junio: San David, Santa Perseveranda, San Josemaría Escrivá .

San David, Santa Perseveranda, . Santoral 27 de junio: San Ladislao, Santa Zoila, San Zoilo, San Cirilo de Alejandría, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Cirilo.

San Ladislao, Santa Zoila, San Zoilo, San Cirilo de Alejandría, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Cirilo. Santoral 28 de junio: Santa Marcela, Santa Potamiena.

Santa Marcela, Santa Potamiena. Santoral 29 de junio: San Pedro y San Pablo, apóstoles .

. Santoral 30 de junio: San León, San Marcial, Santa Lucina, Santa Adalsinda, Santa Adilia.

Festividades más destacadas de junio

Entre las celebraciones más populares del mes destaca San Antonio de Padua (13 de junio), uno de los santos más venerados tanto en España como en Latinoamérica. Conocido como el “santo de los milagros”, su festividad reúne novenas, procesiones y actos devocionales en numerosas localidades.

El 24 de junio se celebra la Natividad de San Juan Bautista, una de las fiestas más extendidas del calendario. En muchas zonas de España coincide con las tradicionales hogueras de San Juan, especialmente en Galicia y Canarias, donde la noche del 23 al 24 se vive con rituales, música y celebraciones populares.

El mes termina con la festividad de San Pedro y San Pablo (29 de junio), apóstoles y pilares de la Iglesia. Es una fecha especialmente señalada en ciudades como Madrid, Burgos o Sevilla, donde se celebran misas solemnes y actos litúrgicos.

Además, el 26 de junio se conmemora a San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei cuya devoción está muy extendida en España y en numerosos países de habla hispana.

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