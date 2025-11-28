Estrenos cine diciembre 2025: Avatar, un esperado thriller español y otras películas que llegan este mes

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Diciembre llega cargado de historias potentes, emociones y grandes estrenos para despedir el año desde la butaca. Un mes para dejarse llevar por el cine y todo lo que despierta.

Este diciembre encontramos propuestas que van desde la fantasía visual más ambiciosa hasta relatos que miran de frente a las relaciones humanas. No importa si eres de acción, de animación o de cine que deja cicatriz emocional: aquí hay un título para ti.

Película que se estrenan en cine en diciembre 2025

Avatar: Fuego y ceniza: la vuelta a Pandora abre una nueva etapa en la saga de James Cameron, donde el fuego no destruye, sino que revela. Naturaleza, conflicto y una civilización que sigue evolucionando visual y emocionalmente. Un viaje espectacular que promete dejar huella.

Bob Esponja: Una aventura pirata: la esponja más querida de Fondo de Bikini se lanza a los mares en una aventura llena de humor, canciones, bromas disparatadas y ese toque de ternura que la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia.

Anaconda (2025): la mítica criatura regresa en una nueva versión repleta de tensión, jungla, acción y supervivencia. Una propuesta de puro entretenimiento que recupera el espíritu del cine de aventuras de los 90 pero con alma renovada.

Golpes: thriller español ambientado en la Sevilla de los años 80. Un exconvicto, una banda del pasado y un hermano policía enfrentado a sus propios principios. Una historia de familia, memoria y decisiones que nunca son del todo correctas.

Playa de lobos: humor negro, tensión psicológica y dos vidas que chocan en un chiringuito costero. Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan un juego de apariencias donde nada ni nadie es lo que parece. Un estreno español con aroma a sorpresa del año.

Father Mother Sister Brother: Jim Jarmusch firma una película coral y emocional sobre los vínculos familiares, contada desde diferentes países y generaciones. Una mirada íntima a esos lazos invisibles que nos unen incluso cuando nos empeñamos en romperlos.

