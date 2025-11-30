Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los autores de Planeta muy presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México

Se trata del salón literario en español más importante del mundo y cuenta con más de 3000 actividades, entre ellas presentaciones y firmas de libros.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

En esta edición el escritor y premio princesa de Asturias, Eduardo Mendoza, ha inaugurado la feria y ha recibido un reconocimiento a su amplia trayectoria literaria. Se ha celebrado un homenaje a Carlos Ruíz Zafón. Entre las presentaciones de libros destaca "Ese montón de espejos rotos", las memorias de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; y de "Vera, una historia de amor", ganadora del Premio Planeta de este año escrita por Juan del Val.

Además este año, Barcelona es la ciudad invitada de honor y ha contado con la presencia de su alcalde Jaume Collboni, que ha anunciado la creación de una beca-residencia internacional de escritura para autores y autoras latinoamericanos. Dotada con 80.000 euros y bajo el título de 'Narrar Barcelona', esta residencia, que se convocará anualmente, ha precisado Collboni, pretende "fortalecer el vínculo histórico, cultural y lingüístico entre la ciudad y los autores latinoamericanos y del Caribe".

Participarán también autores del Grupo Planeta en mesas temáticas y exposiciones. Pueden consultar los escritores en esta lista.

  • Santi Balmes
  • Sergi Belbel
  • Xavier Bosch
  • Rocío Bonilla
  • Núria Cadenes
  • Martí Gironell
  • Carlota Gurt, Màrius Serra
  • Jaume Subirana
  • Adrià Pujol
  • Adrià Targa
  • Marta Orriols
  • Begoña G. Urzaiz.

