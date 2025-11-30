Los autores de Planeta muy presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México

En esta edición el escritor y premio princesa de Asturias, Eduardo Mendoza, ha inaugurado la feria y ha recibido un reconocimiento a su amplia trayectoria literaria. Se ha celebrado un homenaje a Carlos Ruíz Zafón. Entre las presentaciones de libros destaca "Ese montón de espejos rotos", las memorias de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; y de "Vera, una historia de amor", ganadora del Premio Planeta de este año escrita por Juan del Val.

Además este año, Barcelona es la ciudad invitada de honor y ha contado con la presencia de su alcalde Jaume Collboni, que ha anunciado la creación de una beca-residencia internacional de escritura para autores y autoras latinoamericanos. Dotada con 80.000 euros y bajo el título de 'Narrar Barcelona', esta residencia, que se convocará anualmente, ha precisado Collboni, pretende "fortalecer el vínculo histórico, cultural y lingüístico entre la ciudad y los autores latinoamericanos y del Caribe".

