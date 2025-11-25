Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Guía Michelín 2026: 25 restaurantes obtienen su primera estrella, cinco consiguen dos y los 16 con tres las mantienen

Conoce los ganadores de la Guía Michelín 2026 y descubre qué restaurantes han obtenido tres, dos y una estrella Michelín en la nueva edición.

Gala Estrella Michel&iacute;n 2026

Gala Estrella Michelín 2026Antena3 Noticias

Alejandro Lorente
Publicado:

La entrega de las Estrellas Michelín es el gran evento anual de la gastronomía en España. La Guía Michelin ha anunciado las nuevas distinciones incluidas en su edición 2026, en Sohrlin Andalucía (en Málaga), espacio dedicado a la creación, investigación y formación en artes escénicas y entretenimiento cultural creado en conjunto entre el actor malagueño Antonio Banderas, fundador del Teatro del Soho, y Domingo Merlín, productor de espectáculos internacionales con su empresa Merlín Producciones.

Los ganadores de la triple Estrella michelín

Este año, los ganadores de las tres estrellas Michelín han sido Casa Marcial - Arriondas; ABaC - Barcelona; Lasarte - Barcelona; Quique Dacosta - Dénia; Arzak - San Sebastián; Akelarre - San Sebastián; Aponiente - El Puerto de Santa María; El Celler de Can Roca - Girona; Azurmendi - Larrabetzu (Vizcaya); Martín Berasategui - Lazarte (Guipúzcoa); DiverXO - Madrid; Cenador de Amós - Villaverde de Pontones -Cantabria; Cocina Hermano Torres - Barcelona; Atrio - Cáceres; Disfrutar - Barcelona y, por último, Noor - Córdoba.

Los 5 nuevos restaurante que obtienen dos estrellas

Estos son los restaurantes que han obtenido dos estrellas Michelín este año: Enigma, de Albert Adrià, en Barcelona; Ramón Freixa Atelier, de Ramón Freixa, en Madrid; Mont Bar, de Francisco José Agudo, en Barcelona; La boscana, de Joel Castañé, en Bellvís y, por último, Aleia, de Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya, en Barcelona.

25 restaurantes suman su primera estrella

Los galardonados con una estrella Michelín en esta edición han sido los siguientes: Vértigo, de Rafael Centeno, en Sober; Regueiro, de Diego Fernández, en Tox; Pico Velasco, de Nacho Solana, en Carasa; Miguel González, de Miguel González, en Orense; La Revelía, de Fernando González, en Amorebieta; Itzuli, de Íñigo Lavado, en Donostia; Islares, de Julen Bergantiños, en Bilbao; Éter, de Sergio Tofé, en Madrid; Emi, de Rubén Hernández, en Madrid; Casa Rubén, de Rubén Coronas, en Tella; Bakea, de Alatz Bilbao, en Mungia; Ancestral, de Víctor Infantes y Saúl González, en Pozuelo de Alarcón; Simposio, de Roger Julián Martínez, en San Antonio de Benagéber; Scapar, de Koichi Kuwabara, en Barcelona; Rubén Miralles, de Rubén Miralles, en Vinaròs; Llavor, de Jorge Lengua, en Oropesa del Mar; Kamikaze, de Enric Buendía, en Barcelona; Barahonda, de Alejandro Ibáñez, de Yecla; Recomiendo, de Periko Ortega, en Córdoba; Palodú, de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, en Málaga; Ochando, de Juan Carlos Ochando, en Los Rosales; Mare, de Juan Viu, en Cádiz; Haydée by Víctor Suárez, de Víctor Suárez, en Adeje; Faralá, de Cristina Jiménez, en Granada y, por último, El taller Seve Díaz, de Seve Díaz, en Puerto de la Cruz.

Estrella Verde Michelín

Cinco nuevos restaurantes obtienen la Estrella Verde Michelín, que reconoce la sostenibilidad en la cocina. Estos son Ama, de Gorka Rico y Javier Rivero, en Tolosa; Bakea, de Alatz Bilbao, en Mungia; Garena, de Julen Baz, en Dima; Hika, de Roberto Ruíz, en Villabona y Terrae, de David Rivas, de Port de Pollença.

