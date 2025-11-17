Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Oscar Tom Cruise

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico: "No importa de dónde vengamos, en el cine soñamos juntos y ese es su poder"

El actor ha obtenido el premio en la gala de los Governors Awards﻿ de la Academia de Hollywood, entregado por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, tras una ovación de varios minutos.

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico: "No importa de dónde vengamos, en el cine soñamos juntos y ese es su poder" | Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Tom Cruise ha recibido este domingo un Oscar honorífico, la primera estatuilla en toda su carrera, agradeciendo en su discurso a todos aquellos que lo han inspirado. Además, Cruise prometió seguir defendiendo el cine "ojalá sin muchos más huesos rotos", bromeó el actor en referencia a sus escenas de riesgo en la franquicia 'Misión Imposible'.

El actor ha obtenido este galardón en la gala de los Governors Awards﻿ de la Academia de Hollywood, entregado por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.

En su mesa, Cruise se sentó junto a Steven Spielberg, quien lo dirigió en la cinta 'La Guerra de los Mundos", y el propio Iñárritu, con quien actualmente rueda una nueva película y quien definió a Cruise como "la estrella más grande del mundo".

La estrella de Hollywood recordó que su amor por el cine comenzó incluso antes de que tuviera memoria. "Despertó en mí una hambre de aventura, una hambre de conocimiento, una necesidad de entender a la humanidad, de crear personajes, de contar historias, de ver el mundo. Me abrió los ojos", expresó Tom Cruise. "Era solo un niño pequeño en una sala oscura, y recuerdo que un haz de luz atravesó la sala, y recuerdo que miré hacia arriba y parecía que explotaba en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que yo conocía. Culturas, vidas y paisajes enteros se desplegaron ante mí y eso despertó algo en mí", expresó el actor.

Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy

Además, ha elogiado una de las características que más le importaban del séptimo arte: "Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos aspectos. Y sin importar de dónde vengamos, en ese cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, soñamos juntos y ese es el poder de esta forma de arte. Y por eso es importante, por eso es importante para mí. Así que hacer películas no es lo que hago, es lo que soy", explicó el protagonista de la saga 'Mission: Impossible' ('Misión imposible') en el escenario.

El premio reconoce las cuatro décadas de trayectoria de Cruise, uno de los actores más reconocidos y taquilleros de todos los tiempos, nominado en su momento por 'Nacido el cuatro de julio', 'Jerry Maguire' y 'Magnolia', y como productor por 'Top Gun: Maverick', tras una crisis de la industria tras la pandemia de COVID-19. De hecho, Spielberg lo elogió entonces asegurando que "salvó a Hollywood" tras recaudar más de mil millones de dólares en las salas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Noche de gloria para Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, triunfadores en los Latin Grammy 2025

Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso

Publicidad

Cultura

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico: "No importa de dónde vengamos, en el cine soñamos juntos y ese es su poder"

Taylor Swift y Liam Payne

Sale a la luz y a subasta una carta de Taylor Swift a Liam Payne antes de su muerte: "Estoy muy emocionada por ti"

Federico García Lorca

Aparecen imágenes inéditas de García Lorca en una lata con más de 1500 filmaciones nunca vistas

Imagen del actor James Pickens Jr
Cáncer

James Pickens Jr., conocido por 'Anatomía de Grey', revela que padece cáncer de próstata

Imagen de archivo de Encarnita Polo.
Encarnita Polo

El presunto autor de la muerte de Encarnita Polo ingresó en la residencia dos días antes

Karlos Arguiñano publica 'Cocina para todos', un libro con 560 recetas sencillas, saludables y baratas
KARLOS ARGUIÑANO

Karlos Arguiñano publica 'Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan', un libro con platos sencillos, saludables y baratos

El icónico cocinero español presenta su nuevo libro de la mano de Editorial Planeta, donde reúne recetas sencillas, saludables y económicas.

¿Qué se sabe del presunto asesino de la artista Encarnita Polo? El sospechoso era su compañero de residencia
Investigación Encarnita Polo

¿Qué se sabe del presunto asesinato de la artista Encarnita Polo? El sospechoso era su compañero de residencia

El hombre, de más de 80 años, estranguló supuestamente a la artista en la residencia donde ambos vivían.

Imagen de Isabel Dobarro

España vuelve a los Latin Grammy: la gallega Isabel Dobarro se impone con su primer álbum en solitario 'Kaleidoscope'

Calcetines

El Museo Nacional del Prado lanza 'El Prado Cotidiano': busca las obras del museo en la vida de sus visitantes

Imagen de archivo de Encarnita Polo.

Muere la actriz y cantante Encarnita Polo a los 86 años presuntamente estrangulada en su residencia

Publicidad