Polémica en el concierto de Anuel AA en Madrid: Llega una hora tarde y su show termina de una forma abrupta

Anuel AA ha vuelto a ser objeto de críticas, tras hacer un concierto de tan solo una hora y cuarto en el Movistar Arena de Madrid.

La gira Real Hasta la Muerte del puertorriqueño por España, se está convirtiendo en toda odisea para sus fans, con retrasos en los conciertos, cancelaciones y poca duración de los shows. Lo que prometía ser un reencuentro del cantante con sus fans españoles, está convirtiéndose en toda una novela negra.

El último concierto de Anuel AA ha tenido lugar este domingo, 23 de noviembre, en el Movistar Arena de Madrid, y tenía una hora prevista de comienzo a las 21:00 horas, pero cuando llegó ese momento, cuando en el pabellón ya entraba ni un alfiler, sus fans recibieron un comunicado por redes sociales y en las pantallas del recinto en las que ponía que "el concierto no iba a empezar a la hora anunciada" debido al retraso del artista.

Una situación que se repite, ya que el pasado jueves ocurría un caso similar en Pamplona, cuando los fans del cantante tuvieron que esperar más de dos horas para escuchar a su cantante favorito. El espectáculo, previsto para las nueve de la noche, empezó a las once y cuarto, y la organización del evento alegó el retraso de la llegada del artista al concierto a "causas meteorológicas".

En Madrid no tuvieron que esperar tanto como en Pamplona, pero sí que tardó una hora en llegar. Concretamente, a las 21:55 el recinto volvía a emitir un comunicado en el que anunciaba que el "cantante ya había llegado" a las instalaciones y que el concierto "daría comienzo en los próximos minutos":

Y así fue, cerca de las 22:00 salía al escenario del Movistar Arena el cantante puertorriqueño con un micrófono en la mano con una cruz de neón. Pese a que el artista tuvo que reducir el repertorio de sus canciones debido a su tardía llegada, ese recorte no fue suficiente, ya que a las 23:15 horas, el recinto forzó al cantante a que terminara su show de una forma abrupta: encendiendo las luces y apagando el micrófono.

Los fans se quedaron solos cantando, y pidiendo a Anuel que cantara "otra canción", ya que el concierto había durado solamente una hora y cuarto, después de la larga espera. Un final que ha molestado mucho a sus fans, y que se repite, ya que en el Palau Sant Jordi de Barcelona también le apagaron el micrófono antes de que terminara el concierto, dejando al público cantando solo.

Otros contratiempos del puertorriqueño

A estos retrasos y recortes en la duración de los conciertos se le suman las cancelaciones, ya que el concierto programado para el pasado 16 de noviembre en A Coruña fue cancelado a pocas horas del evento, debido a "un problema de salud del artista". Los fans del concierto fueron avisados de que no habría show, justo antes de que Anuel se subiera al escenario.

En Valencia ocurría lo mismo en el concierto que se tendría que haber celebrado el pasado 14 de noviembre en el Roig Arena, que fue aplazado al próximo 28 de noviembre.

En Sevilla, otra cancelación, ya que el concierto que estaba previsto para el pasado 15 de noviembre en el Live Sur Stadium, también fue cancelado por condiciones meteorológicas. La organización ha reprogramado este concierto para el próximo 29 de noviembre, aunque sus seguidores, viendo lo visto, ya no saben si se producirá o no el evento.

