'Las hijas de la criada' marca en el calendario su fecha de estreno en Atresplayer

'Las hijas de la criada', adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, se estrenará este domingo 30 de noviembre en Atresplayer. La obra ganadora del Premio Planeta 2023, estará protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández.

Todos ellos formarán parte de un elenco compartido junto a Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

La ficción se ha grabado en diferentes localizaciones del territorio nacional, en concreto, Galicia, Madrid y Canarias. La producción plasma un drama ambientado a principios del siglo XX y da un retrato de la época a través de una trama familiar de los Valdés. Una historia que aborda amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos, entre otros temas.

'Las hijas de la criada', producción de Buendía Estudios Canarias, contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno.

A lo manos de esta ficción ha figurado Montse García como directora, Sonia Martínez como productora ejecutiva. 'Las hijas de la criada' ha estado dirigida por Menna Fité y Alejo Flah.

Sinopsis de 'Las hijas de la criada'

La serie se enmarca en la Galicia del año 1900. En el pazo de Espíritu Santo nacen dos niñas, Clara y Catalina. La primera de ellas pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

La venganza inesperada sacudirá la vida de las niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Además, tendrá que hacer frente a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio. Todo ello, en una época en el que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

"Espero que les guste seguir la vida de esta familia a lo largo de los años porque pasan varias décadas en la serie y creo que es muy emocionante ver como crecen, cómo se traicionan…" ha expresado la actriz Verónica Sánchez.

De Premio Planeta a la pequeña pantalla

La novela, escrita por la periodista Sonsoles Ónega, sumerge al lector en un relato histórico repleto de intrigas, deslealtad y pasiones ocultas, cuyas protagonistas luchan sin descanso por aquello en lo que creen firmemente: su familia, su trabajo y sus derechos. Una historia que se convirtió en el título literario más vendido del año 2023.

'Las hijas de la criada' se trata de una histórica mágica y realista, al mismo tiempo que se ha expandido con sus derechos de traducción en ocho países: Italia, Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia.

De esta forma, Atresmedia se sigue consolidando como un referente de la ficción en español.

