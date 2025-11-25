Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Radio

Onda Cero celebra 35 años de historia como referente de pluralidad y credibilidad

Tres décadas y media contando lo que ocurre en el mundo siempre con un firme compromiso con la objetividad y el rigor. Más 2.200.000 oyentes la sintonizan cada día.

Onda Cero cumple 35 años

Onda Cero celebra 35 años de historia como referente de pluralidad y credibilidad | Antena 3 Noticias

Publicidad

Belén Montero
Publicado:

El 26 de noviembre de 1990, a las 7:00 horas, la periodista Ángela Bodega inauguraba las emisiones de una nueva cadena: Onda Cero Radio. Tres décadas y media después, la emisora de Atresmedia cumple 35 años fiel a la esencia con la que nació: hacer una radio joven, cercana, independiente y plural.

Con 2,2 millones de oyentes diarios, el mejor dato en una década, Onda Cero mantiene su compromiso con la información rigurosa, el análisis y el entretenimiento, consolidándose como una de las principales referencias de la radiodifusión española. La cadena celebra su aniversario reivindicando los valores que la han acompañado desde aquel primer día en antena: credibilidad, diversidad de voces y servicio público.

En este aniversario, el presidente del grupo Atresmedia, José Creuheras, destaca que Onda Cero “ha sabido situarse como una de las propuestas más respetadas, influyentes y creíbles de la comunicación en nuestro país, sin renunciar a los valores con los que se fundó: ser una radio abierta, cercana y responsable con su tiempo, con los oyentes y con la sociedad española en su conjunto”. Subraya además que la cadena ejerce “un periodismo con vocación de servicio, que crea un vínculo excepcional con la audiencia gracias a una información veraz y contrastada, un análisis valiente y el mejor entretenimiento”.

Testigo de los grandes acontecimientos

A lo largo de estos 35 años, los micrófonos de Onda Cero han sido testigos de los grandes acontecimientos nacionales e internacionales que han marcado la historia reciente. Desde la llegada del euro hasta la pandemia de la COVID-19, pasando por los atentados del 11-M, la abdicación de Juan Carlos I o la proclamación de Felipe VI. También ha narrado los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica o el fin de la banda terrorista ETA, sin olvidar tragedias como la del Prestige o los efectos de las DANA.

La emisora ha acompañado a los españoles en su día a día, reflejando las transformaciones políticas, sociales y tecnológicas del país. Ha seguido los mandatos de cinco presidentes del Gobierno, la irrupción de nuevos partidos tras el 15-M, el desafío independentista en Cataluña o la liberalización de los servicios públicos. Pero también ha contado las pequeñas historias que construyen la vida cotidiana de los oyentes, gracias a su red de emisoras locales.

Pionera en innovación, Onda Cero fue la primera radio europea en emitir por internet y la primera del mundo en ofrecer contenidos a la carta. Hoy continúa liderando la transformación digital, distribuyendo su programación en plataformas digitales, altavoces inteligentes y servicios de audio bajo demanda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

José Creuheras, sobre Metafuturo: "Analizamos un entorno que obliga a tener una continua adaptación a los tiempos"

José Creuheras, sobre Metafuturo

Publicidad

Cultura

Onda Cero cumple 35 años

Onda Cero celebra 35 años de historia como referente de pluralidad y credibilidad

Oriol Pla gana el Emmy Internacional a mejor actor

Oriol Pla hace historia y se convierte en el primer español en ganar el Emmy Internacional a mejor actor

Imagen de archivo de Anuel AA

Polémica en el concierto de Anuel AA en Madrid: Llega una hora tarde y su show termina de una forma abrupta

Leo Harlem
LEO HARLEM

Leo Harlem recibe el Premio de Honor en el Festival Internacional de Cine de Almería

Imagen de Annie Leibovitz
Fotografía

Annie Leibovitz, la fotógrafa más famosa del mundo llega a A Coruña: "La moda y la comedia nos ayudan a sobrevivir"

José Creuheras, sobre Metafuturo
Metafuturo

José Creuheras, sobre Metafuturo: "Analizamos un entorno que obliga a tener una continua adaptación a los tiempos"

El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia Corporación ha mostrado su compromiso con la cultura, la formación y el derecho a la información.

La bajada del nivel del embalse de Belesar hace que pueda verse este conjunto histórico
Lugo

El misterioso Castro Candaz: la fortaleza gallega que el agua esconde

La bajada del nivel del embalse de Belesar, en Chantada, ha hecho que pueda verse este conjunto histórico. La última vez que emergió fue en 2022.

Autobuses Madrid en Navidad

Cuándo se encienden las luces de Navidad 2025 en Madrid

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico

Tom Cruise recibe el Oscar honorífico: "No importa de dónde vengamos, en el cine soñamos juntos y ese es su poder"

Taylor Swift y Liam Payne

Sale a la luz y a subasta una carta de Taylor Swift a Liam Payne antes de su muerte: "Estoy muy emocionada por ti"

Publicidad