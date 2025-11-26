Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hombres G anuncia su gira 2026: "Esperemos que los próximos 10 o 20 años sean aún mejores"

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncian la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'. Dará comienzo el 16 de mayo del próximo año en Albacete y recorrerá las principales ciudades de España.

Gabriel Relaño
Publicado:

Llevan más de 40 años en los escenarios, pero lejos de pensar en retirarse, Hombres G anuncian nueva gira: Los Mejores Años de Nuestra Vida.

Un tour especial que acompaña al largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026 y propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo. Un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público muestran que el mejor momento de Hombres G es ahora.

La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, en la que estrenarán nuevas canciones, arrancará el 16 de mayo de 2026 en Albacete y recorrerá las principales ciudades y festivales españoles, con fiesta final en Madrid en diciembre. Será, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento.

“A nuestra edad, después de 43 años trabajando, esperamos que los próximos 10 o 20 años que vengan sean aún mejores”, afirma David Summers, el cantante de la banda. Junto a Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería), conforma una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y una de las pocas que conserva su formación original.

Con las ganas intactas de continuar tocando en directo, esta primavera Hombres G hizo historia en Latinoamérica con Gracias, México-Perú Tour, que reunió en solo cuatro conciertos a más de 200.000 fans. El grupo llenó el mítico Estadio de Ciudad de México, con capacidad para 70.000 personas, el Estadio Banorte de Monterrey, el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara y el Estadio Nacional de Lima, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes de habla hispana.

