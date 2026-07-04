Gran Canaria presume de cartel internacional en un festival que congrega a más de 90.000 personas

Cuatro días de música en directo, un estadio volcado y un cartel que mezcla estrellas globales con nombres imprescindibles del pop español y del talento canario. El Granca Live Fest 2026 celebra su sexta edición en el Estadio de Gran Canaria con una programación que confirma al archipiélago como una de las paradas fuertes del circuito de festivales de verano.

La cita se reparte entre el 2 y el 5 de julio y reúne a cerca de una treintena de artistas internacionales, nacionales y locales. Sobre el escenario desfilan Maroon 5, Alejandro Sanz, Aitana, Juan Luis Guerra, Ms. Lauryn Hill, Dani Martín, Lola Índigo o Morat, entre otros nombres que llenan pabellones durante el resto del año. La propuesta se completa con Carlos Rivera, Danny Ocean, Tini, Sebastián Yatra, Maluma o Kany García, según los días y formatos de cada jornada, y con una presencia destacada de la escena canaria, con artistas como La Pantera, Ptazeta, PlayaCoco, El Vega Life o Toni Bob.

El Estadio de Gran Canaria se convierte estos días en un recinto festivalero con apertura de puertas a media tarde y maratón de conciertos hasta la madrugada. La organización promete una experiencia "de gran formato" en sonido, pantallas y logística, pero con un sello propio: uno de los mejores climas del mundo, público mezclado de residentes y turistas de hasta 48 nacionalidades y un entorno que convierte el viaje al festival en una escapada completa.

En lo musical, el Granca Live Fest apuesta por la mezcla: del pop-rock de Maroon 5 o Viva Suecia al tirón masivo de Alejandro Sanz y Aitana, pasando por el merengue y la bachata de Juan Luis Guerra o el urbano de Lola Índigo y La Pantera.

Sobre el papel, cada jornada funciona como un pequeño festival dentro del festival, con cabezas de cartel muy reconocibles para el público peninsular y escalones intermedios donde asoman nuevas voces del pop latino y del panorama canario.

Más allá del quién, la organización vende esta quinta edición como un paso adelante para consolidar a Gran Canaria en el mapa de los grandes eventos musicales del país, con un festival que aspira a que el viaje valga tanto por el cartel como por el destino.

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