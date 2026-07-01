Santoral julio 2026: estos son los santos que se celebran este mes, día a día

A lo largo de sus 31 días, el calendario recuerda a santos, mártires y advocaciones marianas de gran relevancia para la tradición cristiana, algunas de ellas muy arraigadas en la cultura popular de España y de numerosos países del mundo.

Más allá de una simple lista de nombres, el santoral ofrece la oportunidad de conocer la historia de figuras que dejaron una profunda huella en la Iglesia y que continúan siendo una referencia para millones de fieles.

Los santos más destacados de julio de 2026

El séptimo mes del año reúne algunas de las festividades religiosas más conocidas del calendario. Entre ellas destacan celebraciones que cuentan con una gran tradición popular y que, en muchos casos, van acompañadas de fiestas patronales.

Algunas de las fechas más relevantes son:

-3 de julio: Santo Tomás Apóstol.

-7 de julio: San Fermín, patrón de Pamplona y protagonista de una de las celebraciones más conocidas de España.

-11 de julio: San Benito de Nursia, considerado patrono de Europa.

-16 de julio: Nuestra Señora del Carmen, una de las advocaciones marianas más veneradas, especialmente entre marineros y comunidades costeras.

-22 de julio: Santa María Magdalena.

-25 de julio: Santiago el Mayor, patrón de España.

-26 de julio: San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María.

-31 de julio: San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

Estas conmemoraciones suelen reunir actos litúrgicos, procesiones y celebraciones populares en diferentes puntos del país.

Calendario completo del santoral de julio de 2026

Quienes deseen consultar qué santo se celebra cada día pueden seguir este calendario:

-1 de julio: San Aarón y San Oliverio Plunkett.

-2 de julio: Virgen del Camino y San Bernardino Realino.

-3 de julio: Santo Tomás Apóstol.

-4 de julio: Santa Isabel de Portugal y San Ulrico.

-5 de julio: San Antonio María Zacarías y San Ciriaco.

-6 de julio: Santa María Goretti y San Goar.

-7 de julio: San Fermín y Beato Pedro To Rot.

-8 de julio: San Kiliano y Santa Priscila.

-9 de julio: Santa Verónica Giuliani y los Santos Agustín Zhao Rong y compañeros mártires.

-10 de julio: San Cristóbal y Santa Felicidad de Cartago.

-11 de julio: San Benito de Nursia y Santa Olga de Kiev.

-12 de julio: San Juan Gualberto y Beato David Gunston.

-13 de julio: Santa Teresa de Los Andes y San Enrique.

-14 de julio: San Camilo de Lelis y San Francisco Solano.

-15 de julio: San Buenaventura y San Vladimir.

-16 de julio: Nuestra Señora del Carmen y Beato Bartolomé Fernandes dos Mártires.

-17 de julio: Santa Eduvigis de Polonia y San León IV.

-18 de julio: San Federico y San Arnulfo de Metz.

-19 de julio: San Arsacio de Nicomedia y San Epafras.

-20 de julio: San Elías Profeta y San Aurelio de Cartago.

-21 de julio: San Lorenzo de Brindis y San Daniel.

-22 de julio: Santa María Magdalena y San José Wang Yumei.

-23 de julio: Santa Brígida de Suecia y San Liborio.

-24 de julio: Santa Cristina de Bolsena y San Charbel Makhlouf.

-25 de julio: Santiago el Mayor y San Cristóbal.

-26 de julio: San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, y Beato Andrés de Phú Yên.

-27 de julio: San Pantaleón y Santa Natalia.

-28 de julio: San Pedro Poveda Castroverde y San Nazario.

-29 de julio: Santa Marta de Betania.

-30 de julio: San Pedro Crisólogo y Beato Edward Powell.

-31 de julio: San Ignacio de Loyola y Beato Zacarías Abadías.

Julio de 2026 volverá a ofrecer una amplia variedad de celebraciones religiosas y tradiciones populares.

Consultar el santoral es una forma sencilla de conocer mejor estas figuras históricas y de mantenerse al día de las festividades que marcan el calendario de millones de personas en todo el mundo.

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