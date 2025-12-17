El 'Granca Live Fest' celebra su quinto aniversario como referente musical y avanza su cartel de 2026

El Granca Live Fest ha celebrado este martes 16 de diciembre en el Estadio de Gran Canaria, el acto conmemorativo de su quinto aniversario. Este festival se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de España y como una una cita cultural imprescindible del verano. Desde su primera edición en 2022, el festival ha apostado por acercar a Canarias a los artistas y tendencias musicales más actuales, ofreciendo una experiencia que nada tiene que envidiar a la de cualquier gran capital europea, y proyectando al archipiélago como un destino destacado dentro del circuito internacional de la música en vivo.

En sus cuatro ediciones, el Granca Live Fest ha recibido a más de 225.000 asistentes, llegados de todas las provincias españolas y de más de 50 países diferentes, generando un impacto económico acumulado de 95 millones de euros. Además, el festival ha impulsado más de 6.000 empleos directos, reforzando sectores clave del tejido productivo local.

El Granca Live Fest mantiene año tras año un firme compromiso con la sostenibilidad, la diversidad y la igualdad, con certificaciones ISO 20121 y Eventsost, y carteles en los que la participación femenina juega un papel destacado.

Durante la celebración del evento de este martes, se han adelantado detalles del cartel de la edición de 2026, que ya se encuentra prácticamente definido. Entre las nuevas incorporaciones destacan Dani Fernández, uno de los artistas más sólidos del pop español; Danny Ocean, que aporta una dimensión internacional con uno de los directos latinos más reconocidos del momento; Carlos Rivera, figura de alcance internacional; y Aitana, una de las artistas más influyentes del pop español contemporáneo.

Estos nombres se suman a los ya confirmados, entre los que se encuentran Alejandro Sanz, Dani Martín, Lola Índigo y Viva Suecia, consolidando una programación de gran ambición artística. El festival continúa apostando además por el talento emergente y la escena local, con una notable presencia de artistas canarios. El acto conmemorativo ha contado con la presencia de autoridades locales y regionales, entre ellas el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria. Por su parte, el promotor del festival, Leo Mansito, ha destacado que: "Cinco años después, celebramos algo más que un aniversario, celebramos haber consolidado un proyecto cultural que proyecta a Canarias desde la música en vivo, manteniendo la ambición, la calidad y una identidad propia".

En sus cinco años de existencia, el Granca Live Fest se ha consolidado como un proyecto de referencia, reconocido por su calidad artística y organizativa, como reflejan sus seis nominaciones a los Iberian Festival Awards. La edición 2026 promete situar nuevamente al festival entre las grandes citas musicales del verano en España, combinando artistas consagrados con talento emergente y una fuerte representación local. El festival ha desvelado ya buena parte de su programación, aunque en los próximos días se darán a conocer los artistas que completarán la edición del año que viene.

