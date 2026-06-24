Las ciudades se llenan de hogueras y fiesta en la noche de San Juan

La noche de San Juan es la más corta y una de las más divertidas del año. Todos lo tenemos claro, las hogueras sirven para saltarla y en el caso de los estudiantes, para olvidarse de los apuntes. Dependiendo de las zonas aparecen animales mitológicos, brujas y conjuros.

En el Mediterráneo, las hogueras en la playa son multitudinarias. Con esta noche de San Juan que se celebra el 23 de junio y es la más corta del año, se puede decir que comienza el verano.

En la noche de San Juan, el fuego suele ser protagonista y se realizan rituales para tener protección durante todo el año, como saltar un número de veces impar o saltar siete olas de espaldas y pedir un deseo al finalizar. La Noche de San Juan es una festividad muy antigua en la que se celebra la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte. Su ritual principal consiste en encender una hoguera.

Los rituales de San Juan

En cada zona de España se realizan diferentes rituales:

Rituales con fuego:

Saltar la hoguera: Saltar sobre las llamas purifica el cuerpo y atrae la buena suerte.

Quemar los deseos: escribir em un papel las cosas malas que quieres eliminar de tu vida o los deseos que quieres pedir para el futuro

Rituales con el Agua:

Saltar las olas: Si estás cerca del mar caminar de espaldas hacia el agua y saltar 7 veces hacia el agua.

Agua de San Juan: dejar recipiente con agua y flores aromáticas reposar toda la noche. Y lavarse con la cara con esta agua al día siguiente sin mirarte al espejo para mantener la salud y la belleza.

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