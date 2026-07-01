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Robbie Williams sorprende con un concierto improvisado en Sevilla junto a un músico callejero

Una fan reconoció a Robbie Williams y le pidió al músico que tocase 'Angels'. En cuanto comenzaron a sonar los primeros acordes, Robbie Williams no dudó en acercarse y compartir unos minutos con el músico.

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Agustina Leiva
Publicado:

El cantante británico Robbie Williams ha sorprendido a vecinos y turistas en pleno centro de Sevilla con un concierto improvisado que nadie esperaba. El artista interpretó 'Angels', uno de los temas más emblemáticos de su carrera, junto a un músico callejero, ante la mirada de un reducido grupo de personas que paseaban por la zona. Una actuación espontánea que sirvió como un pequeño adelanto de lo que sería su esperado espectáculo en el escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.

Todo comenzó cuando una de sus seguidoras reconoció al cantante mientras caminaba por la calle junto a su hija. "Lo vi detrás de mí y le pregunté a mi hija si era Robbie Williams. Me dijo que sí y no me lo podía creer", cuenta todavía emocionada. Tras recuperarse de la sorpresa, decidió acercarse a un cantante callejero que estaba actuando en ese momento y le pidió que interpretara 'Angels', con la esperanza de que el propio Robbie se animara a unirse.

"Me acerqué a él y le dije: 'Tienes que cantar 'Angels'. Pero el cantante estaba muy nervioso y no estaba seguro de hacerlo", explica la mujer. Sin embargo, la insistencia dio sus frutos. Según recuerda su hija, fue precisamente su madre quien terminó convenciendo al artista callejero para que comenzara la canción.

"Ella le dijo: 'Tienes que cantar 'Angels' ahora mismo y conseguir que se acerque al micrófono. Y adivina qué… lo hizo", relata eufórica. En cuanto comenzaron a sonar los primeros acordes, Robbie Williams no dudó en acercarse y compartir unos minutos con el músico, interpretando juntos uno de los mayores éxitos de su carrera. Los pocos afortunados que presenciaron la escena no tardaron en sacar sus teléfonos móviles para grabar un momento tan inesperado como especial, y los vídeos se difundieron rápidamente por las redes sociales.

El gesto del cantante británico fue recibido con entusiasmo tanto por los presentes como por sus seguidores en internet, que destacaron la cercanía y espontaneidad del artista. No es la primera vez que Robbie Williams protagoniza momentos de este tipo durante sus giras, pero la escena vivida en las calles de Sevilla volvió a demostrar su capacidad para conectar con el público incluso fuera de los grandes escenarios.

La actuación improvisada fue, además, el mejor anticipo posible del concierto que ofreció horas después en la Plaza de España de Sevilla, uno de los escenarios más emblemáticos del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Allí, Robbie Williams hizo bailar y cantar a miles de asistentes con un espectáculo que combinó los temas de su nuevo álbum, 'Britpop', con algunos de los grandes clásicos que han marcado su trayectoria. Canciones como 'Let Me Entertain You', publicada en 1997, o la propia 'Angels' volvieron a sonar ante un público completamente entregado.

El Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en España. Durante más de un mes, la Plaza de España acoge actuaciones de artistas nacionales e internacionales de primer nivel. En esta edición, el cartel reúne nombres como Aitana, Maroon 5, Sting, Lenny Kravitz o Lola Índigo, convirtiendo al festival en una de las citas imprescindibles del calendario musical y atrayendo a miles de espectadores de dentro y fuera del país.

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