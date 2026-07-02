El Museo Nacional de Escultura exhibe dos obras rescatadas del tráfico ilegal de arte

El Museo Nacional de Escultura incorpora desde este jueves dos piezas de gran relevancia histórica y artística que fueron recuperadas en una de las mayores operaciones recientes contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Se trata de 'Retablo de la Pasión', atribuido a un taller de Amberes del siglo XVI, y del tríptico de la 'Adoración de los Reyes Magos', ambas rescatadas tras haber sido exportadas ilegalmente desde España a Italia.

Las dos obras forman parte de un conjunto de 62 bienes culturales, valorados en más de tres millones de euros, localizados por la Guardia Civil en el marco de una investigación que se prolongó durante más de dos años.

Una investigación internacional contra el expolio

La recuperación de las piezas fue posible gracias a una operación desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil, el Comando Carabinieri para la Tutela del Patrimonio Cultural de Italia y el Ministerio de Cultura. Las pesquisas permitieron localizar las obras en una villa situada junto al lago Mayor, donde permanecían tras haber sido trasladadas ilícitamente por un matrimonio alemán residente en Marbella.

El 3 de julio de 2025, las autoridades italianas hicieron entrega oficial a España de más de sesenta bienes culturales recuperados. Posteriormente, el Consejo de Patrimonio Histórico Español acordó distribuir las piezas entre distintos museos estatales, correspondiendo al Museo Nacional de Escultura de las más significativas del conjunto.

El Rincón Rojo, escenario para contar su regreso

Las obras podrán visitarse en el denominado 'Rincón Rojo', un espacio del museo concebido para presentar piezas que, además de su valor artístico, encierran historias singulares relacionadas con la conservación y protección del patrimonio.

La exhibición busca acercar al público no solo la calidad de las obras, sino también el complejo proceso que hizo posible su recuperación y retorno al patrimonio público.

El esplendor de los talleres flamencos

El Retablo de la Pasión pertenece a una de las producciones artísticas más prestigiosas de la Europa de los siglos XV y XVI. Los talleres flamencos de ciudades como Amberes, Bruselas o Malinas alcanzaron un notable reconocimiento por la elaboración de retablos tallados y policromados destinados a iglesias, capillas y espacios de devoción privada.

Estas creaciones combinaban un extraordinario trabajo escultórico con escenas religiosas de gran riqueza narrativa, concebidas para transmitir y explicar visualmente las principales episodios de la transición cristiana.

Un tríptico de gran valor devocional

Junto al retablo se exhibirá el tríptico de la Adoración de los Reyes Magos, una obra de representativa de la pintura flamenca y manierista. Este tipo de composiciones, formadas por una tabla central y dos alas laterales abatibles, fueron ampliamente utilizadas para desarrollar relatos religiosos y enriquecerlos con personajes y escenas complementarias.

Un ejemplo de protección del patrimonio

La llegada de ambas piezas al Museo Nacional de la Escultura supone la recuperación de dos obras de gran relevancia para el patrimonio histórico, pero también pone de relieve la importancia de la colaboración institucional en la lucha contra el expolio y el tráfico internacional de bienes culturales.

Su exposición permitirá a los visitantes conocer de cerca no solo el valor artístico de estas creaciones, sino también el trabajo que hay detrás de la defensa y conservación del legado histórico común.

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