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Éxito absoluto en la quinta edición de los Premios Efecto Mil

Fueron el pasado jueves y participaron más de 900 personas, entre las cuales Aníbal del Casar y Pablo Bartolomé fueron los triunfadores.

Éxito absoluto en la quinta edición de los Premios Efecto Mil

Éxito absoluto en la quinta edición de los Premios Efecto Mil | Antena 3 Noticias

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Juan Vivancos
Publicado:

El pasado jueves tuvo lugar la quinta edición de los Premios Efecto Mil, siendo todo un éxito contando con más de 900 participantes. Estos galardones que cumplen ya un lustro, son una iniciativa impulsada por la fundación Atresmedia en colaboración con la Fundación Telefónica, orientada a jóvenes de entre 16 y 25 años.

El certamen reta a los participantes a crear y difundir vídeos de un minuto en redes sociales para promover un uso positivo de internet y concienciar sobre los riesgos digitales, además de poner el foco en la desinformación y en la adicción al móvil.

Los galardonados fueron Aníbal del Casar Regalado y Pablo Bartolomé del Cantos con su pieza que abordaba el impacto de las fake news y la desinformación en la vida cotidiana de las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables frente a este fenómeno. Por su parte el vídeo ¿Y si... levantamos la mirada?, realizado por Marta Ayuso, María Puig y Carla Sáez, recibió el reconocimiento especial del jurado. La propuesta fue reconocida por su capacidad para invitar a la reflexión sobre la relación que tenemos con los dispositivos móviles y la importancia de tener más conexión con las personas y con el entorno que nos rodea.

Con esta quinta edición, los Premios Efecto Mil reafirman el compromiso de la Fundación Atresmedia y Fundación Telefónica con la educación mediática de los jóvenes, impulsando proyectos que utilizan el poder de las redes sociales para fomentar mensajes positivos, enfrentarse a la desinformación e impulsar una ciudadanía digital más crítica, participativa y responsable.

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