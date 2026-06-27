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Tom Holland y Zendaya celebran una década de Spiderman con una historia sobre crecer, amar y madurar 

Durante la presentación del filme, ambos actores recordaron sus inicios en la franquicia y reflexionaron sobre el paso del tiempo. "Me flipa lo niño que era entonces", confesó Holland.

Entrevista a Tom Holland y Zendaya

Tom Holland y Zendaya celebran una década de Spiderman con una historia sobre crecer, amar y madurar  | Antena 3

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Tom Holland y Zendaya vuelven a ponerse en la piel de Peter Parker y MJ en Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la saga que llegará a los cines el próximo 29 de julio. La película supone un nuevo capítulo para unos personajes que, al igual que sus intérpretes, han crecido ante los ojos del público durante casi una década. 

Durante la presentación del filme, ambos actores recordaron sus inicios en la franquicia y reflexionaron sobre el paso del tiempo. "Me flipa lo niño que era entonces", confesó Holland al ver imágenes de las primeras películas. Entre bromas sobre la edad, Zendaya recordó que él ya ha cumplido 30 años, mientras que ella todavía está a unos meses de hacerlo. 

La actriz destacó lo especial que ha sido acompañar a sus personajes durante tantos años. "No es habitual crecer con un personaje durante tanto tiempo y ver cómo experimenta distintas etapas de su vida", explicó. Desde el instituto hasta la universidad y los primeros pasos en la vida adulta, los protagonistas de Spiderman han evolucionado al mismo ritmo que buena parte de su audiencia. 

Precisamente, esa transición hacia la madurez es uno de los temas centrales de la nueva película. Holland aseguró que la historia aborda cuestiones como el amor, las relaciones y las responsabilidades propias de la juventud. "Los espectadores que tenían diez o doce años cuando vieron la primera película ahora tienen veintitantos y pueden volver a identificarse con estos personajes", señaló.

FOMO

Otro de los conceptos presentes en la cinta es el llamado FOMO (Fear of Missing Out), el miedo a perderse experiencias importantes. Según Holland, Peter Parker aprenderá una valiosa lección sobre la amistad, la comunidad y la importancia de pedir ayuda. 

Entre risas y una evidente complicidad, la pareja volvió a demostrar la química que les ha convertido en una de las duplas más queridas de Hollywood, dentro y fuera de la pantalla.

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