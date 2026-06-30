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Descubre los estrenos de cine de julio de 2026: estas son las películas que llegan este mes

¡Disfruta del cine en pantalla grande! Toma nota de los estrenos de cine de julio de 2026 más esperados.

Tom Holland en 'SpiderMan: Homecoming'

Tom Holland en 'SpiderMan: Homecoming' Marvel

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Con la llegada del verano y los días cada vez más largos, julio es un mes perfecto para hacer planes de ocio, y el cine siempre es una gran opción. Este julio de 2026 llegan a las salas estrenos para todos los gustos: comedias, aventuras, terror, animación y grandes producciones para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia.

Además, durante este mes se estrenan algunas de las películas más esperadas de la temporada, que nos emocionarán y nos mantendrán pegados a la butaca. ¿Quieres descubrir qué películas se estrenan en julio de 2026? ¡Seguro que más de una acabará en tu lista!

¿Qué películas se estrenan en julio de 2026?

1 de julio – Minions 3

La tercera entrega de las simpáticas criaturas amarillas regresa para seguir conquistando al público de todas las edades. En esta nueva aventura, los Minions vuelven a meterse en problemas mientras sirven a un nuevo villano o a Gru en una misión todavía más disparatada. Con su ritmo frenético y situaciones absurdas, se espera que vuelva a ser uno de los grandes éxitos de taquilla del verano.

10 de julio – Vaiana (Moana)

Disney apuesta por el formato de imagen real con el esperado remake del clásico animado. La historia nos lleva a los mares del Pacífico, donde Vaiana emprende una aventura para salvar su isla y descubrir su verdadera identidad. Dwayne Johnson vuelve a dar vida a Maui, aportando carisma y humor a este viaje épico lleno de efectos visuales.

17 de julio – La Odisea

Christopher Nolan dirige esta adaptación del poema épico de Homero, llevando a la gran pantalla el viaje de Ulises de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. La película promete ser una experiencia cinematográfica monumental, con batallas, criaturas mitológicas y una narrativa compleja con Matt Damon como protagonista y Tom Holland en un papel clave.

17 de julio – Posesión infernal: En llamas (Evil Dead)

La icónica saga de terror regresa con una nueva entrega que busca llevar el horror a un nivel aún más extremo. Inspirada en el universo de Evil Dead, la historia promete sangre, posesiones demoníacas y tensión constante.

31 de julio – Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland vuelve a ponerse el traje de Spiderman en una nueva etapa para Peter Parker, que ahora afronta una vida más madura y complicada tras los acontecimientos anteriores. Esta entrega promete un enfoque más introspectivo del personaje, combinando acción con decisiones personales que marcarán su futuro como héroe.

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