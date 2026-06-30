Descubre los estrenos de cine de julio de 2026: estas son las películas que llegan este mes

Con la llegada del verano y los días cada vez más largos, julio es un mes perfecto para hacer planes de ocio, y el cine siempre es una gran opción. Este julio de 2026 llegan a las salas estrenos para todos los gustos: comedias, aventuras, terror, animación y grandes producciones para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia.

Además, durante este mes se estrenan algunas de las películas más esperadas de la temporada, que nos emocionarán y nos mantendrán pegados a la butaca. ¿Quieres descubrir qué películas se estrenan en julio de 2026? ¡Seguro que más de una acabará en tu lista!

¿Qué películas se estrenan en julio de 2026?

1 de julio – Minions 3

La tercera entrega de las simpáticas criaturas amarillas regresa para seguir conquistando al público de todas las edades. En esta nueva aventura, los Minions vuelven a meterse en problemas mientras sirven a un nuevo villano o a Gru en una misión todavía más disparatada. Con su ritmo frenético y situaciones absurdas, se espera que vuelva a ser uno de los grandes éxitos de taquilla del verano.

10 de julio – Vaiana (Moana)

Disney apuesta por el formato de imagen real con el esperado remake del clásico animado. La historia nos lleva a los mares del Pacífico, donde Vaiana emprende una aventura para salvar su isla y descubrir su verdadera identidad. Dwayne Johnson vuelve a dar vida a Maui, aportando carisma y humor a este viaje épico lleno de efectos visuales.

17 de julio – La Odisea

Christopher Nolan dirige esta adaptación del poema épico de Homero, llevando a la gran pantalla el viaje de Ulises de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. La película promete ser una experiencia cinematográfica monumental, con batallas, criaturas mitológicas y una narrativa compleja con Matt Damon como protagonista y Tom Holland en un papel clave.

17 de julio – Posesión infernal: En llamas (Evil Dead)

La icónica saga de terror regresa con una nueva entrega que busca llevar el horror a un nivel aún más extremo. Inspirada en el universo de Evil Dead, la historia promete sangre, posesiones demoníacas y tensión constante.

31 de julio – Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland vuelve a ponerse el traje de Spiderman en una nueva etapa para Peter Parker, que ahora afronta una vida más madura y complicada tras los acontecimientos anteriores. Esta entrega promete un enfoque más introspectivo del personaje, combinando acción con decisiones personales que marcarán su futuro como héroe.

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