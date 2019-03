La geografía española, salpicada de festivales musicales

La lista es interminable; más de 500 grupos repartidos en cerca de 30 de festivales inundarán de música este verano la geografía española. Actuaciones tan importantes y sorprendentes cómo Radiohead, The Cure, New Order, o directos nacionales muy recomendables cómo Love of Lesbian, Corizonas y Vetusta Morla.

"Es imposible saber el número de festivales, no creo que haya nadie que pueda dar una cifra exacta", puntualiza Ernesto González, crítico musical. "Tenemos una primera línea de festivales a la altura de cualquier otro país de Europa e incluso del mundo", añade.

Barcelona, Madrid, Almería, Benicasim, Aranda de Duero, Vitoria, hay ofertas para todos los gustos. Precios entre 30 y 150 euros, si hay alguien que quiere asistir a dos y hasta tres días de festival.