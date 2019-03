El flamenco coloniza el corazón de China

Los alumnos del primer centro de flamenco en China viven a nueve mil kilómetros de Andalucía, pero para ellos las distancias no importan.

La artífice de esta mezcla tan exótica ha sido Azucena Villena, bailaora profesional de flamenco. Asegura que está sorprendida porque imitan los movimientos a la primera.

"No hay que repetir nada con ellos, me tiene alucinada. He dado otras clases y siempre hay que machacar y machacar, y con ellos a la primera lo hacen", explica la maestra.

Los alumnos ensayan de lunes a viernes, sin faltar ni un sólo día, a golpe de guitarra española.