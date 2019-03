Elton John enamora a Madrid

Al son de canciones como "Philadelphia freedom", "Rocket man" o "Your song", Sir Elton John se ha convertido esta noche en dueño y señor del Palacio de los Deportes de Madrid, después de más de dos horas y media de directo en las que ha conseguido estremecer con su música a más de 9.000 personas.



"The One" ha sido la canción elegida para dar la bienvenida a esta estrella del rock que, vestido con un chaqué negro, una camisa roja y enfundado con sus habituales gafas oscuras, ha hecho una entrada triunfal entre los vítores y los calurosos aplausos de aquellos que le esperaban.



"Buenas noches, Madrid. Estoy muy contento de estar hoy en esta ciudad tan maravillosa. Hoy voy vestido de rojo en honor a vosotros, los campeones del mundo", ha saludado alegremente. Pero no sólo se ha acordado del triunfo de La Roja al inicio de su directo, sino que ha querido rendir homenaje a la selección española tocando al piano la melodía del "Qué viva españa", la mítica canción de Manolo Escobar.



Durante más de dos horas y media de música, este Caballero de la Orden del Imperio Británico desde 1998 ha dado un repaso a éxitos como "Sixty years on", "The ballad of the boy in the red shoes", "The greatest discovery" o "Rocket man", canciones con las que se ha ganado por completo a un público nostálgico, que rondaba los cincuenta.



Con "that's why they call it the blues", este icono de la música de finales del siglo XX ha contagiado su fuerza a las miles de almas que, emocionadas, se han levantado de sus asientos para bailar, aplaudir, cantar y acompañar a su ídolo al ritmo de la música.



Minutos más tarde era el turno de "Rocket man", incluido en su disco "Honky Château", una canción con la que Sir Elton John ha hecho una excelente actuación que ha despertado una improvisada ovación al son de "Elton, Elton".



El momento más movido de la noche ha llegado con la canción "Philadelphia freedom", incluida en su disco "One night only-The greatest hits", que ha hecho estallar de emoción a los miles de fieles adeptos que con los brazos levantados se han movido sus pies al ritmo de la música.



John también ha querido interpretar uno de sus temas más románticos, "Your song", la canción que le lanzó a la fama en 1970, y que posteriormente formaría parte de la BSO de la película "The Moulin Rouge".



"Ésta es vuestra canción, amigos", ha gritado al terminar su actuación.No se ha olvidado tampoco de reservar un hueco a canciones como "You're never too old to hold somebody", o "Come to Shilon", "sobre la guerra civil americana", un adelanto de los temas que estarán recogidos en su nuevo disco "The Union", que saldrá a la venta en las próximas tres semanas.



Durante parte de esta noche histórica, el cantante, compositor y pianista ha estado acompañado por el legendario percusionista Ray Cooper (The Who, Eric Clapton, Rolling Stones) y juntos han hecho un repaso a éxitos como "Don't let the sun go down on me", "I'm still standing", "Daniel" o "Sorry seems to be the hardest word" con los que han conquistado al público.



John y Cooper ya realizaron juntos una de las giras más extensas y famosas de la década de los setenta.

Ahora, treinta años después, estas dos leyendas vivas del rock se han vuelto a subir a los escenarios para interpretar algunos de los mayores éxitos de la carrera musical de Elton John, en una gira que comenzó el pasado agosto y con la que han recorrido Europa.



El próximo 19 de octubre, viajarán a Nueva York para continuar con la gira de conciertos que finalizará en diciembre.



En sus 40 años de música, Elton John ha vendido más de 250 millones de discos y ha colocado más de 50 canciones en las listas de éxitos de todo el mundo, convirtiéndose sin ninguna duda en uno de los mejores músicos de todos los tiempos.



La canción "El ciclo de la vida" ("El rey león") ha dado por finalizada una velada mágica en la que esta leyenda viva del rock ha conseguido una comunión perfecta con sus seguidores, a los que les ha firmado algunos autógrafos.