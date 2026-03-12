Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuándo es la Feria de Sevilla 2026: fechas, calendario y festivos

Un año más los andaluces están a la espera del comienzo de la Feria de Sevilla. Este año la fecha elegida es entre el lunes 20 de abril hasta el domingo 26 de abril. Un formato corto elegido por los propios vecinos en el que la música, la alegría y el baile llenarán la ciudad de propios y visitantes deseando disfrutar del sol y el buen tiempo primaveral.

Feria de Abril de Sevilla

Feria de Abril de SevillaEFE

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Feria de Abril es uno de los acontecimientos más esperados del año en Andalucía. Durante seis días, tanto sevillanos como visitantes disfrutan de la música, el baile y la alegría y la ciudad se convierte en un hervidero de gente con hoteles a rebosar, restaurantes llenos de música y gente y casetas que envuelven la ciudad del Guadalquivir en un lugar único.

Como siempre, el lugar elegido para llevar a cabo esta celebración es Real de la Feria, un recinto situado en el barrio de Los Remedios que es el verdadero epicentro de este evento. Sus calles se llenan de farolillos, se instalan docenas de coloridas casetas y la música, los trajes de flamenca y los coches de caballos llenan el lugar. Es un espacio creado especialmente para disfrutar de la tradición, el baile y la vida social.

Si ya has visitado alguna vez la Feria sabrás que no se parece a ninguna otra fiesta. El ambiente del Real convierte, por una semana, a Sevilla en el mejor lugar de todo el país para disfrutar de la vida.

Feria de Sevilla 2026: fechas que debes marcar en el calendario

Si estás pensando visitar de nuevo la feria este año, apunta las fechas esenciales.

Como ya te hemos explicado, la edición de 2026 se celebra entre el 20 y el 26 de abril. La fecha no es la misma todos los años ya que depende tanto del ciclo lunar como de la celebración de la Semana Santa.

Como manda la tradición, todo comienza la noche previa al inicio oficial de la Feria, es decir, el lunes 20 de abril con la popular Noche del Pescaíto. Esta tradicional cena se celebra en las casetas y, como no podría ser de otra manera, el menú estrella es el ‘pescaíto frito’ al estilo andaluz. ¡Un verdadero manjar!.

Esta noche es la antesala perfecta del Alumbrado, el momento en el que se encienden todas las bombillas de la portada del Real de la Feria, justo a la media noche. Más de 28.000 bombillas led en una estructura de 50 metros de ancho por 40 de alto, iluminarán la portada que este año se dedica a Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba.

El 22 de abril, miércoles es festivo en Sevilla y uno de los días en el que más gente se concentra en la Feria y la fiesta se alarga hasta bien entrada la madrugada.

El domingo 26 de abril, a las doce de la noche, podrás disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales junto al Guadalquivir. Miles de personas se reúnen cada año en los alrededores del río y en las zonas elevadas del Aljarafe para despedir la Feria por todo lo alto. Es un momento que no te puedes perder.

No te pierdas los grandes festejos taurinos

Además del ambiente del Real, otro de los eventos más esperados es el festejo taurino en la Plaza de la Maestranza. Este año, la Feria vuelve a reunir a algunas de las figuras más destacadas del toreo. Tradición, expectación y carteles muy potentes para homenajear la Feria

El ciclo incluye la Preferia, con dos jornadas previas, y el ciclo continuado, que se desarrolla del 14 al 26 de abril con nombres como Morante de la Puebla, Roca Rey, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado o José María Manzanares.

Destaca el mano a mano del sábado 18 entre Manuel Escribano y Borja Jiménez con toros de Victorino Martín y la tradicional corrida de Miura que cierra la Feria el domingo 26.

Para muchos sevillanos, tanto estas tardes en la Maestranza como la propia Feria de Abril, es el ritual de inicio de la primavera. Tanto si eres de allí como si la visitas, la alegría de la Feria te desbordará, no puedes perdértela.

Cultura

Feria de Abril de Sevilla

Cuándo es la Feria de Sevilla 2026: fechas, calendario y festivos

