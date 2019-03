El cantante Paul McCartney se casa con Nancy Shevell

El ex-Beatle Paul McCartney se ha casado este domingo en Londres con la estadounidense Nancy Shevell, en la que ha sido la tercera boda del músico, quien generó, como lo hace siempre, una gran atención mediática a pesar de la sencillez de la ceremonia.

McCartney se casó en el registro civil de Marylebone de la capital británica, el mismo en el que se casó en 1969 con su primera mujer, Linda, fallecida de cáncer de mama en 1998. Hoy, además, hubiera sido el cumpleaños de otro ex-Beatle, el fallecido John Lennon, que hubiera cumplido 71 años.

El músico, que no ocultaba su alegría y a quien se le veía rejuvenecido, llevaba un traje oscuro con camisa blanca y corbata azul claro, mientras que Shevell eligió un vestido corto de color blanco y ceñido a la cintura, que acompañó con un pequeño ramo de flores y un discreto toque floral blanco en la cabeza.

Un reducido número de amigos y familiares acompañaron a la pareja en el registro, donde los recién casados recibieron una lluvia de pétalos de rosas blancas nada más salir del edificio. La responsable de registros civiles del barrio londinense de Westminster, Alison Cathcart, expresó en un comunicado su alegría por haber casado a la pareja.

"Estoy llena de alegría por haber contribuido a unir a estas dos personas maravillosas en matrimonio. Muchas parejas se casan en el registro civil de Marylebone, porque es icónico y tiene fama de ser 'el lugar' para casarse en el centro de Londres. Les deseo a los dos la mayor de las felicidades", añadió Cathcart.

Esta es la tercera boda de McCartney. Su primera mujer murió en 1998 y su segundo matrimonio, con la exmodelo Heather Mills, acabó en divorcio en el 2008. Entre los invitados estaban el ex-Beatle Ringo Starr y su mujer, Barbara Bach, y la periodista estadounidense Barbara Walters, prima segunda de la novia, todos los cuales acudieron después de la ceremonia a la casa de McCartney, donde se celebró el sencillo banquete nupcial.

Según los medios británicos, Paul McCartney tenía previsto cantar en el banquete algunas de las canciones más famosas de los Beatles, entre ellas "Let it be", pero también algunas que ha compuesto especialmente para la ocasión.

El vestido de la novia ha sido diseñado por Stella McCartney, hija del músico, y la casa ha sido decorada con pinturas de la colección de McCartney, entre ellas un Picasso. Además del vestido, Stella McCartney ha elegido un menú vegetariano para los invitados.

Con su primera esposa, McCartney tuvo tres hijos -Mary, nacida en 1969; la diseñadora de moda Stella, en 1971, y James, en 1977- y es además el padrastro de una hija anterior de Linda, Heather. En 2003, la segunda mujer del músico dio a luz a la única hija de la pareja, Beatrice.