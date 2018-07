Beyoncé se une por sorpresa a una coreografía de estudiantes en Nueva York

La cantante Beyoncé sorprendió el lunes a los estudiantes de un colegio del barrio neoyorquino de Harlem al unirse inesperadamente a la coreografía que estaban ensayando de una de sus canciones, 'Get Me Bodied', según publica el diario The New York Post.

"Quise dejar de bailar cuando llegó, pero no pude, estaba demasiado emocionada", dijo a ese diario una estudiante del colegio PS 161, Shaniya Garcia, quien participaba junto a sus compañeros en un baile de la campaña para estar en forma 'Let's Move Flash Workout', impulsada por la primera dama de EE.UU, Michelle Obama.

La cantante de 'Single Ladies' y ganadora de 16 premios Grammy apareció con una camiseta blanca en la que se podía leer 'Let's Move Flash Workout', al igual que los 85 estudiantes reunidos en el gimnasio del colegio neoyorquino para participar en esa iniciativa, que trata de combatir la obesidad.

"Al principio me equivoqué un poco cuando llegó", reconoció al rotativo otra de las estudiantes, Aisha Collier, de trece años, quien sin embargo logró volver a seguir los pasos de la coreografía "y continuar bailando, pasándolo bien, incluso mejor porque Beyoncé estaba ahí".

Collier, que quedó impresionada con "lo guapa que es" la cantante, es tan sólo uno de los cientos de estudiantes de todo el país que han participado en este programa para estar en forma impulsado por la primera dama, quien al igual que Beyoncé decidió aparecer el lunes inesperadamente en un colegio de Washington.

Según ese mismo rotativo, cuando los alumnos del Alice Deal Middle School de la capital de este país se estaban preparando para bailar la canción 'I Gotta Feeling', del grupo Black Eyed Peas, la primera dama subió por sorpresa al escenario y se unió a la coreografía entre la emoción de los estudiantes.