Son cuatro recién nacidos en cuatro ciudades diferentes del mundo. Son los protagonistas de "Babies", un documental que recoge tiernos y divertidos momentos de cuatro bebés durante su primer año de vida.



Una producción que a través de cuatro historias quiere demostrar la importancia de nuestro entorno en el desarrollo de la persona en que luego nos convertimos.



El director del documental, el francés Thomas Balmés ha tardado más de dos años en producir la cinta. Una historia que se cuenta sin diálogos.



"No hay guión. Sabía y sentía que seguir un año de la vida de estos bebés era una historia fantástica. Y no me equivocaba".



Cuatro familias de Mongolia, Namibia, Japón y Estados Unidos, a punto de recibir la llegada de un nuevo miembro, abrieron las puertas de su casa al equipo de "Babies". Les permitieron ser testigos de los primeros pasos de sus pequeños y también de los tropezones.



Más de 400 jornadas de grabación donde se evidencian las diferencias sociales, culturales y económicas de los pequeños entre sí aunque todos tienen algo en común: la espontaneidad en sus interpretaciones.



"Babies" llega hoy a las pantallas de Estados Unidos, a España lo hará el próximo verano.

