Anabel Alonso, madrina de honor del Jamón de Guijuelo

Un título honorífico concedido por su vinculación familiar a la comarca de Guijuelo y por su defensa de este producto en todos los ámbitos. "Mis padres son originarios de la zona, y yo he comido jamón de Guijuelo antes de que fuese jamón de Guijuelo", dijo la actriz.

El galardón se anunció durante la presentación de la añada 2010 de esa famosa zona salmantina de producción de jamones y paletas. A pesar de una menor producción por la escasez de bellota, la añada fue calificada de excelente.

"El que no apueste por la calidad se quedará atrás, porque hay mucha competencia en la calidad y en los precios. Pero esta no es la primera crisis que pasan nuestros maestros jamoneros", indicó a Antena 3 el presidente de la D.O., Daniel Rubio. La denominación de origen celebra este año su creación, hace un cuarto de siglo.