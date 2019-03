Adiós a Amy Winehouse, la voz blanca del soul

Amy Winehouse, cantante y compositora, nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres (Reino Unido), en el seno de una familia judía y con tradición musical en el jazz. Se crió en los suburbios de Southgate, al norte de Londres, y sus primeros años escolares los pasó en el colegio 'Ashmole School'.

A los doce años ingresó en la prestigiosa escuela de teatro 'Sylvia Young Theatre School', de donde fue expulsada antes de graduarse por 'no aplicarse' y hacerse un piercing en la nariz. Su amigo y cantante Tyler James le facilitó su maqueta a un productor musical y a los dieciséis años firmó su primer contrato con la discográfica Island Records, comenzando así su carrera profesional en el mundo del soul y del jazz.

Debutó en el panorama musical en el año 2003 con su álbum 'Frank'. Este trabajo le valió una nominación en los Premios Mercury Music y un Ivor Novello Award en 2004, por su single 'Stronger than Me'.

En 2006 publicó su segundo álbum, 'Back to black', en el que plasmó sus experiencias personales más tormentosas. Bajo la producción de Mark Jonson, con este disco consiguió actualizar los sonidos más tradicionales del soul. Gracias a los numerosos premios que recibió, la discográfica Universal reeditó el disco en formato lujo con un CD adicional que incluía ocho temas clásicos interpretados por Amy, como 'Cupid', del gran Sam Cooke, a ritmo de ska, o una versión acústica de 'To know him is to love him', de Phil Spector.

En 2007 fue considerada la revelación musical del año, liderando la lista de ventas en todo el mundo con su segundo álbum 'Back to black', del que ha vendido hasta el 2008 más de seis millones de copias, y con el que ganó un Brit Award en la categoría de Mejor Artista Británica. Además su single 'Rehab' (rehabilitación) fue elegido 'canción del año' en los premios que concede anualmente la prestigiosa revista 'Mojo'.

En este mismo año, la cantante obtuvo el premio 'Artist choice' (premio que deciden los cantantes) en los premios MTV Europe Music Awards, celebrados en Munich. En 2008 consiguió cinco premios Grammy, a 'Mejor Grabación', 'Mejor Canción del Año' (ambos por 'Rehab'), 'Artista Revelación', 'Álbum de Pop Vocal' y 'Mejor Artista de Pop Vocal'. La gala se celebró en Los Ángeles y la cantante británica no pudo asistir por problemas en la concesión de su visado, pero finalmente actuó vía satélite desde Londres.

El 4 de julio de 2008 actuó en el festival 'Rock in Río Madrid', en Arganda del Rey, junto a otros artistas internacionales como The Police, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Franz Ferdinand, Tokio Hotel, Alejandro Sanz o James Morrison.

Su última gira europea, iniciada en junio de 2011 y que incluía un concierto en Bilbao el pasado 8 de julio, fue suspendida tras la actuación de Belgrado, el 19 de junio, en la que apenas pudo cantar y se tambaleó por el escenario. Amy es conocida también por sus excesos con las drogas y el alcohol, y por los problemas de su marido con la justicia, y ha sido internada en clínicas de desintoxicación en varias ocasiones.