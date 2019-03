Adele gana dos premios Ivor de la música en Londres

La cantante Adele ganó dos premios Ivor Novello, que reconocen a compositores y letristas, en una ceremonia en Londres que este año ha estado dominada por las intérpretes femeninas.

La londinense, cuyo segundo álbum "21" ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo, se alzó con los galardones, conocidos popularmente como Ivors, a la mejor compositora y mejor canción por "Rolling in the Deep".

Al recoger el galardón de manos de Annie Lennox, la cantante londinense reconoció, muy ilusionada, que había aprendido mucho de las críticas que tuvo su primer trabajo. "Lo principal era que mis canciones no eran tan buenas como mi voz, de lo que no me había dado cuenta, pero trabajé en ello y ahora soy la compositora del año", dijo entre lágrimas la londinense de 24 años.

Por su parte, la cantante PJ Harvey arrebató con su trabajo "Let England shake" el premio a mejor álbum del año a Adele, como sucedió en la última edición de los Mercury, el pasado septiembre.

La veterana Kate Bush era la tercera candidata con su trabajo "50 Words for Snow" en la categoría a mejor álbum que, por primera vez en la historia de los premios, estaba integrada exclusivamente por mujeres. La banda británica Take That recibió el galardón honorífico por su contribución a la música y la estadounidense Lana Del Rey consiguió el de mejor canción contemporánea por "Video Games".

La rockera Souixsie Sioux recibió el premio "inspiración", y el dedicado a toda una carrera fue a parar Mark Knopfler, guitarrista de Dire Straits, mientras que el veterano pianista Stan Tracey se alzó con el primer Ivor dedicado a la música jazz.

Los premios, con 57 años de historia que deben su nombre al músico galés Ivor Novello, son uno de los más codiciados de la industria de la música británica ya que son votados por letristas y compositores