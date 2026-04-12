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Un experto en preparación de astronautas explica su recuperación tras la misión Artemis II: "Es un entorno muy hostil"

El preparador físico explica los efectos del regreso a la Tierra tras Artemis II y detalla los desafíos fisiológicos y neurológicos que afronta la tripulación.

Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas

nasa | Antena 3 Noticias

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Paula V. Sisó
Publicado:

Los cuatro astronautas de Artemis II han regresado a la Tierra tras protagonizar un amerizaje de alta precisión y enorme complejidad técnica, culminando con éxito una misión que ha devuelto al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972. La cápsula Orión completó su reentrada en el Pacífico, frente a la costa de San Diego, después de diez días de viaje espacial marcados por la ingravidez, la exposición a condiciones extremas y una serie de hitos científicos y operativos para la NASA.

Ahora comienza una nueva fase: la readaptación física y neurológica a la gravedad terrestre. Así lo explicó Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, en una entrevista en la que detalló que el regreso a casa no termina con el aterrizaje.

"Necesitan esa readaptación. Han estado en un entorno muy hostil", señaló. Según precisó, los tripulantes han sido sometidos a niveles de radiación superiores a lo habitual en una misión espacial y, ya de vuelta, están siendo evaluados mediante análisis neurológicos, muestras biológicas y controles de cortisol, un indicador clave del estrés y la recuperación.

Rojo subrayó que, pese al desgaste acumulado, la tripulación se encuentra en buen estado general y con buen ánimo, algo que considera esencial en la fase posterior a una misión de este tipo. "Ahora entramos en la parte de recuperación", resumió.

La misión, considerada histórica, no solo ha tenido valor simbólico, sino también estratégico. Artemis II sienta las bases para el objetivo de la NASA de establecer futuras presencias humanas más sostenidas en la Luna y, a más largo plazo, preparar el salto a Marte.

En ese contexto, el preparador físico destacó que quienes viajen a la Luna deberán estar listos para operar con mucha más autonomía. "El cambio más evidente es el de la gravedad", explicó. "Es un ambiente muy hostil y deberán ser mucho más autosuficientes y menos dependientes de la Tierra".

Preguntado por la preparación que necesita un astronauta para sobrevivir en el espacio, Rojo insistió en que el entrenamiento debe ser integral. Habló de fuerza, movilidad, salud cardiovascular y equilibrio general, especialmente porque los trajes espaciales reducen el rango de movimiento y exigen un cuerpo altamente funcional. También recalcó la importancia de la resistencia ósea, uno de los factores más limitantes en vuelos prolongados.

El reto físico y psicológico del espacio

Sobre la balanza entre preparación física y psicológica, el experto afirmó que ambas son decisivas. No obstante, recordó que la selección ya filtra perfiles con una fuerte estabilidad emocional. En cambio, la dimensión fisiológica presenta retos más difíciles de mitigar. "La densidad mineral ósea sabemos que es más limitante y puede conllevar fracturas", apuntó.

La misión Artemis II ha dejado además imágenes y datos valiosos para futuras expediciones. La tripulación superó el récord de distancia de Apolo 13, alcanzando 406.771 kilómetros de la Tierra, y atravesó por primera vez con tripulación la cara oculta de la Luna, incluyendo un apagón de comunicaciones de 40 minutos.

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