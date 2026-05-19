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Salud mental

Crean unas lentillas que estimulan el cerebro contra la depresión

Las lentillas tienen una eficacia similar a la de los fármacos contra la depresión, aunque hasta el momento solo han sido probadas en ratones.

Una mujer poniéndose las lentillas

Crean unas lentillas que estimulan el cerebro contra la depresión | Europa Press

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María Sáez
Publicado:

'Ver la vida de otro color' podría ser posible gracias a las lentillas que han creado en la Universidad de Yonsei de Corea del Sur para tratar la depresión. Un grupo de expertos liderado por Jang-Ung Park ha desarrollado unas lentillas capaces de estimular la parte del cerebro relacionada con el estado de ánimo mediante impulsos eléctricos suaves en la retina.

La retina podría ser una vía directa para paliar los desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. A través de electrodos incorporados en las lentes podría conseguirse esa estimulación.

De momento, sus efectos solo han sido probados con ratones, pero tiene una eficacia similar a la de los fármacos antidepresivos. El resultado del estudio publicado en la revista 'Cell Reports Physical Science' muestra que los ratones deprimidos con las lentes de contacto presentaron una reducción de los síntomas de la depresión.

Tanto los síntomas conductuales como los neuronales o fisiológicos se vieron paliados tras tres semanas de tratamiento. Aunque tienda a percibirse como solo un órgano sensorial, la retina es en realidad una extensión del cerebro. Está vinculada de manera directa con circuitos neuronales implicados en la regulación del estado de ánimo.

"Dado que el ojo es anatómicamente parte del cerebro, nos preguntamos si una simple lente de contacto podría servir como una puerta de entrada suave y no invasiva a los circuitos cerebrales que controlan el estado de ánimo", ha apuntado Jang-Ung Park, autor principal del estudio.

De la misma manera que ya se ha recurrido a las lentillas para monitorizar trastornos oculares o metabólicos, este estudio es pionero en vincular las lentes al tratamiento de un trastorno cerebral.

La "interferencia temporal" es la clave de su funcionamiento

Fabricados con capas de óxido de galio y platino, los electrodos ultrafinos incorporados en las lentillas emiten dos corrientes eléctricas de baja intensidad que, por separado, no tienen efecto.

La técnica llamada "interferencia temporal" se apoya en el punto en que estas dos corrientes coinciden en un punto concreto de la retina, generando una señal suficientemente intensa como para activar las neuronas.

Los investigadores comparan su método con la luz que emiten dos linternas. Por separado, cada una emite una luz débil; cuando ambas coinciden en un punto concreto, la intensidad aumenta.

Resultados en la práctica con ratones

Al terminar el tratamiento, los ratones mostraron mejoras claras. Por ejemplo, disminuyó la corticosterona, una hormona vinculada al estrés, mientras que la serotonina aumentaba. Además, se recuperó parcialmente la conexión entre el hipocampo y la corteza prefrontal, dos áreas cerebrales cuya mala comunicación suele relacionarse con trastornos depresivos.

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