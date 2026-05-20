El 'Arca de Noé' que alberga más de un millón de semillas en Noruega, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

En una montaña helada del Ártico, a pocos kilómetros del Polo Norte, se guarda una especie de plan B para la humanidad. Allí, bajo capas de roca y hielo permanente, descansan más de 1,3 millones de semillas llegadas de todos los rincones del planeta. La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, acaba de ser reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026.

Este gigantesco almacén subterráneo funciona como una "copia de seguridad" de cultivos de todo el mundo. Su objetivo es proteger semillas esenciales frente a guerras, catástrofes naturales, crisis climáticas o fallos técnicos que puedan poner en riesgo la alimentación global.

Un 'Arca de Noé' vegetal en pleno Ártico

La bóveda está situada en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. El lugar fue elegido por reunir condiciones casi perfectas para conservar semillas durante décadas: aislamiento geográfico, roca estable, temperaturas extremadamente bajas y poca humedad. Las semillas se almacenan a unos -18 grados en un túnel excavado en la montaña de cerca de 150 metros de profundidad. Incluso aunque fallara la electricidad, el permafrost natural ayudaría a mantenerlas congeladas.

La idea comenzó a tomar forma en los años 80, cuando el banco genético nórdico instaló un pequeño almacén de respaldo en una antigua mina de carbón. Años después, Noruega impulsó junto a NordGen y Crop Trust la creación de esta gran bóveda mundial, inaugurada oficialmente en 2008.

El ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon llegó a definir este lugar como un regalo de Noruega para la humanidad y un símbolo de paz. La instalación podría llegar a albergar hasta 4,5 millones de muestras y se ha convertido en uno de los grandes símbolos de cooperación científica internacional.

España también tiene semillas guardadas allí

Entre las miles de variedades conservadas también hay una importante representación española. Hace apenas unos meses se enviaron semillas de 50 variedades de olivo español. Además, España ha depositado variedades tradicionales de trigo, tomates, pimientos, judías y cultivos muy ligados a la península, como el cardo o la borraja.

Aunque las semillas quedan almacenadas en Svalbard, siguen perteneciendo a cada país. La bóveda no presta servicio directo a investigadores, sino que guarda duplicados de seguridad para que puedan recuperarse si sus bancos genéticos originales sufren daños o desaparecen.

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