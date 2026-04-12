Así vivieron los astronautas de Artemis II su viaje a la Luna: "Demasiado grande para un solo cuerpo"

La tripulación de la misión Artemis II, impulsada por la NASA, ha regresado a la Tierra tras completar con éxito un viaje histórico de diez días alrededor de la Luna. La operación supone un avance decisivo en la nueva era de la exploración espacial tripulada y sienta las bases para futuras misiones que aspiran a devolver al ser humano a la superficie lunar por primera vez en más de medio siglo.

Los cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, miembro de la Agencia Espacial Canadiense— amerizaron el viernes en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Posteriormente, fueron trasladados a Houston, donde recibieron una multitudinaria bienvenida en el Centro Espacial Johnson y pudieron reencontrarse con sus familias tras la misión.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, definió el vuelo como "la mayor aventura de la historia de la humanidad", subrayando que la tripulación ha alcanzado la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra en décadas, además de completar un sobrevuelo lunar sin precedentes desde las misiones del programa Apolo.

Durante la misión, los astronautas lograron uno de los hitos más relevantes: la observación directa de la cara oculta de la Luna. Las imágenes capturadas durante el viaje, según la NASA, aportarán información clave para comprender mejor la formación y evolución del satélite.

"Estamos unidos para siempre"

En sus primeras declaraciones tras el regreso, el comandante Reid Wiseman destacó el carácter profundamente transformador de la experiencia. "Estamos unidos para siempre, y nadie aquí abajo sabrá por lo que acabamos de pasar", afirmó, describiendo el viaje como el acontecimiento más especial de su vida. Sin embargo, también reconoció la dureza emocional del proceso: "Antes del lanzamiento es el sueño más grande, pero una vez allí, lo único que quieres es volver con tu familia".

Por su parte, Victor Glover admitió que aún no ha logrado asimilar la magnitud de la misión. El astronauta expresó una profunda gratitud por lo vivido, señalando que la experiencia es "demasiado grande como para caber en un solo cuerpo". También quiso agradecer el apoyo de sus familiares y su fe personal, destacando el papel fundamental de quienes les acompañaron desde la distancia.

Christina Kose señaló la cohesión del equipo, describiendo a la tripulación como un grupo inseparable unido por un vínculo excepcional. Asimismo, reflexionó sobre el impacto de contemplar la Tierra desde el espacio, comparándola con "un bote salvavidas flotando en el universo", una imagen que refuerza la idea de la humanidad como una comunidad compartida.

La misión Artemis II ha dejado múltiples hitos históricos, entre ellos la participación de la primera mujer en un vuelo lunar, la primera persona de color y el primer astronauta no estadounidense en una expedición de estas características. Además, ha supuesto el estreno del sistema de lanzamiento Space Launch System y de la nave Orion en una misión tripulada.

La NASA ya trabaja en las siguientes etapas del programa Artemis. La misión Artemis III, prevista para 2027, tiene como objetivo llevar de nuevo astronautas a la superficie lunar, mientras que Artemis IV, programada para 2028, buscará consolidar una presencia sostenida en el satélite, en el marco de una estrategia a largo plazo que podría abrir la puerta a futuras misiones a Marte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.