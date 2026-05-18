La extraña nueva especie de pez descubierta en Australia bautizada como un personaje de Barrio Sésamo

Un equipo de investigadores australianos ha confirmado que el pez de apariencia peluda de 36 vértebras que nadaba en la Gran Barrera de Coral es una nueva especie. La revista Journal of Fish Biology ha revelado que Solenostomus Snuffleupagus es su nombre científico, y hace honor al personaje Snuffleupagus del programa infantil Barrio Sésamo, por su hocico alargado y su aspecto despeinado.

Bautizado por dos investigadores del Australian Museum Research Institute y el Port Stephens Fisheries Institute de Australia, su análisis genético y anatómico ha revelado que no se trata de un Solenostomus paegnius, la especie con la que se le llevaba confundiendo más de dos décadas. Entre ellos, ha aparecido un 22% de diferencia en ADN mitocondrial COI. De la misma manera que presenta 36 vértebras frente a las 32–34 de sus parientes.

Su color naranja casi rojizo no pasa desapercibido, como sí que lo hace su presencia por delante de buceadores y fotógrafos, de los que se camuflaba entre las algas rojas filamentosas en las que vive. Esta especie es capaz de imitar los colores, las texturas y la formas vegetales hasta casi desaparecer. De ahí viene su otro rasgo en común con la marioneta de Barrio Sésamo, ampliamente conocido por pasar inadvertido.

Snuffleupagus, semejante a un mamut lanudo o un elefante sin colmillos visibles, vive en una cueva cerca del vecindario. Durante 14 años, había sido presentado como el mejor amigo imaginario de Big Bird, ya que los adultos siempre se lo perdían por segundos de pantalla y creían que era una fantasía.

De la misma manera, esta especie tampoco se deja ver con facilidad. El animal se sirve de sus abundantes filamentos corporales para confundirse con macroalgas rojas. Su cuerpo compacto está cubierto por estructuras largas que parecen pelos, especialmente en el hocico, las mandíbulas, la cabeza y los extremos de las aletas. Los aparentes pelos se tratan de extensiones cutáneas que le ayudan a fundirse con uno de los ambientes donde mayoritariamente se le ha visto.

El animal, de apenas 34 milímetros, vive entre 5 y 31 metros de profundidad. Los investigadores analizaron ejemplares encontrados en la Gran Barrera de Coral, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nueva Caledonia y Tonga.

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