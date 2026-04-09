Un misterio en la NASA: nueve científicos muertos relacionados con proyectos espaciales

El astrofísico Carl Grillmair, fue el último de los nueve muertos relacionados con proyectos espaciales o nucleares de la NASA. Falleció el 16 de febrero de 2026 con 67 años.

En la lista también se incluye a Anthony Chávez, que trabajó hasta 2017 en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, una de las instalaciones de investigación nuclear clave de Estados Unidos. Chávez desapareció sin dejar rastro el 4 de mayo de 2025, solo siete semanas antes de que desapareciera un asistente clave en el mismo laboratorio.

Una misma cronología

Michael David Hicks, un investigador de la NASA, murió el 30 de julio de 2023 a los 59 años. Hicks murió repentinamente, sin ninguna causa revelada. Pero lo más llamativo del caso es que su fallecimiento fue el noveno de los ocurridos entre científicos estadounidenses vinculados a proyectos espaciales o nucleares sensibles.

Se trataba de científicos que compartían vínculos profesionales y que entre 2024 y 2026 han perdido la vida o han desaparecido. No ha habido acusaciones públicas de asesinato, pero hay un patrón que ha atraído el interés y la preocupación de expertos en seguridad nacional y miembros del Congreso de Estados Unidos.

Hicks trabajó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA desde 1998 hasta 2022. Formó parte de varios equipos que ayudaron a la NASA a comprender las propiedades físicas de cometas y asteroides.

Mismas características

Mónica Reza, otra de las fallecidas, trabajaba en el JPL. En junio de 2025, desapareció sin dejar rastro, apenas unos meses después de estrenarse como directora del Grupo de Procesamiento de Materiales.

Como Reza, Frank Maiwald también tenía estrechos vínculos con el JPL y había sido un antiguo colaborador de Hicks. Murió en julio de 2024 a los 61 años.

Se nombra a más personas aunque no tengan la misma relación directamente con el JPL. Por ejemplo, el general retirado William McCasland, que permanece desaparecido desde hace un mes en Nuevo México.

Fue comandante del Air Force Research Laboratory en la base Wright-Patterson de Ohio, donde gestionó un millonario programa de ciencia y tecnología. Esa base alojó el Project Blue Book, un programa federal que documentó casi 13.000 avistamientos de objetos voladores no identificados.

Todo un misterio

El físico de fusión nuclear Nuno Loureiro también falleció. Fue director del Centro de Ciencia y Fusión Plasmática del MIT. El 15 de diciembre de 2025 recibió un disparo en su residencia en Brookline, Massachusetts.

Y Melissa Casias, quien trabajó con su esposo como asistente administrativa en el LANL. Este laboratorio es famoso por el desarrollo de armas nucleares durante el Proyecto Manhattan. Nada se sabe de Casias desde que dejó el almuerzo para su hija en Nuevo México el verano pasado, según cuenta el New York Post.

Un patrón alarmante

A partir del caso de Melissa, el ex subdirector del FBI, Chris Swecker, dijo que le preocupaba que ella fuera parte de un patrón alarmante. Se refiere a la serie de misteriosas muertes y desapariciones de científicos y oficiales militares estadounidenses con acceso a información potencialmente sensible. También se encontró muerto al investigador farmacéutico Jason Thomas.

Pero realmente, ¿Qué une a todas estas muertes o desapariciones? Lo primero, son los vínculos con tecnologías críticas como el seguimiento de misiles y las energías limpias. Además, en todos los casos han sido incidentes repentinos e inexplicables.

Burchett asegura que la sociedad estadounidense "se desmoronaría" si se hicieran públicos los hallazgos oficiales sobre vida extraterrestre. Hace unos días, en declaraciones a Newsmax, dijo que "si publicaran las cosas que he visto, no dormirían por las noches, se quedarían pensando en ello".

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