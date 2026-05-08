La Luna ralentiza la Tierra: los días durarán más de 24 horas

La duración de los días en la Tierra no siempre será de 24 horas. Aunque resulte imperceptible para las personas, la influencia gravitatoria de la Luna está frenando lentamente la rotación del planeta. Un fenómeno que, con el paso de millones de años, provocará que los días duren más tiempo.

La atracción de la Luna genera fricción en los océanos

Según explican expertos y organismos científicos como la NASA, este proceso está relacionado con las mareas oceánicas. Ya que la atracción de la Luna mueve enormes masas de agua, generando fricción entre los océanos y el fondo marino. Esa resistencia, es la responsable de que la Tierra pierda parte de su energía rotacional, poco a poco.

Los científicos han comprobado este efecto, gracias a relojes atómicos de alta precisión, observaciones astronómicas, y estudios de eclipses antiguos. Las mediciones muestran pequeñas diferencias entre el tiempo marcado por los relojes, y la velocidad real de rotación terrestre.

Sin embargo, los cambios son extremadamente lentos. Actualmente, la duración del día aumenta apenas unos milisegundos cada siglo, por lo que no tendrá consecuencias perceptibles para la humanidad a corto plazo.

Esta es la fecha exacta en la que los días durarán 25 horas

Las estimaciones indican que la Tierra necesitaría alrededor de 200 millones de años, para que los días alcancen las 25 horas, siempre que la relación gravitatoria entre la Tierra y la Luna siga funcionando de la misma manera.

Aunque la idea de jornadas más largas pueda parecer sorprendente, se trata de un proceso natural que forma parte de la evolución del sistema Tierra-Luna, y que continuará desarrollándose durante millones de años.

Descubren un nuevo planeta similar a la Tierra

Este mismo año, un grupo de astrónomos descubría un nuevo planeta potencialmente habitable, y que se encuentra situado a 146 años luz de la Tierra. El nuevo planeta hallado, presenta un tamaño similar al de nuestro planeta, y su temperatura puede alcanzar los 70 grados bajo cero.

Según el estudio publicado en 'Astrophysical Journal Letters', este planeta se "encuentra orbitando alrededor de un estrella parecida al Sol", y se cree que su gravedad podría ser parecida a la de nuestro planeta, teniendo en cuanta que su tamaño es similar al de la Tierra.

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