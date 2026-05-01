Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Una prueba única

Así es el ensayo clave para no perderse el eclipse total de agosto

Este 30 de abril y hoy 1 de mayo no han sido días cualquiera para los amantes de la astronomía: el Sol recorrerá prácticamente el mismo camino en el cielo que hará el 12 de agosto, lo que permite simular con precisión cómo se verá el fenómeno.

Eclipse

¿Cómo se verá el eclipse? | Antena 3 Noticias

Publicidad

Irene Marín
Publicado:

A la misma hora en la que ocurrirá el eclipse, desde ayer cientos de personas en distintos puntos de España están saliendo a observar el cielo. El objetivo es comprobar detalles como la altura del Sol, posibles obstáculos en el horizonte o cuál es el mejor lugar para disfrutar del evento sin interferencias. Ayer fue el mejor día para hacer todas esas comprobaciones, pero hoy también. Así si sobre las 20:30 pueden ver el sol desde donde se encuentran, el 12 de agosto también podrán hacerlo.

Este "simulacro" permite anticiparse a problemas que podrían arruinar la experiencia en agosto. Edificios, montañas o incluso árboles pueden dificultar la visibilidad en el momento clave, cuando la Luna cubra por completo el Sol durante unos minutos.

Por eso, tanto expertos como aficionados recomiendan aprovechar estos dos días para elegir bien el lugar desde el que observar el eclipse. También se están evaluando factores como la orientación, el tiempo de visibilidad o la posible masificación en zonas concretas.

No te olvides de la seguridad

Otro de los aspectos fundamentales de este ensayo es recordar la importancia de la seguridad. Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños graves en la vista, incluso durante un eclipse. Los especialistas insisten en el uso de gafas homologadas y filtros adecuados. Este tipo de pruebas también sirven para que la población se familiarice con estos dispositivos antes del gran día.

Han pasado más de 100 años sin que España viva un fenómeno de estas características. Después de este, sí habrá otros eclipses visibles en España en los años siguientes (como en 2027 o 2028), pero no todos serán iguales: algunos serán anulares o no cubrirán tanto territorio. Por eso, el de 2026 se considera una oportunidad única.

El interés ya se nota en el turismo y en la comunidad científica, que lleva meses preparándose. Este ensayo del 30 de abril marca un paso decisivo en esa preparación colectiva, no sólo para los que quieran disfrutar con sus propios ojos de este especial fenómeno natural, si no también para los que quieran captar con sus cámaras uno de los momentos que se recordarán siempre en la historia de la astronomía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Un experto en preparación de astronautas explica su recuperación tras la misión Artemis II: "Es un entorno muy hostil"

Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas

Publicidad

Ciencia

Eclipse

Así es el ensayo clave para no perderse el eclipse total de agosto

Antena3 Noticias

El astrofísico Miquel Serra avisa sobre el eclipse de agosto: "Hoy es una buena prueba para ver si el sol no está tapado"

El biólogo y científico estadounidense Craig Venter, en una imagen de archivo

Muere Craig Venter, 'padre' del genoma humano, a los 79 años

La Paz, centro pionero en reconstrucción mamaria asistida por robot.
Buena noticia

La Paz realiza la primera reconstrucción de mama en España con tejido abdominal y asistida por robot

Globo terráqueo
La Tierra

La preocupante advertencia de los expertos: "La Tierra no puede sostener a la futura población humana, ni siquiera a la actual"

Logran frenar el síndrome de Tourette grave mediante electrodos en el cerebro: "Los tics empezaron a disminuir
TOURETTE

Logran frenar el síndrome de Tourette grave de un joven mediante electrodos en el cerebro: "Me ha cambiado la vida"

Un joven logra mejorar su calidad de vida tras someterse a una técnica pionera que actúa directamente sobre los circuitos cerebrales alterados.

Lince ibérico blanco
Lince ibérico

El lince ibérico blanco de Jaén está recuperando su color natural

La causa de la transformación todavía es un misterio, aunque los investigadores descartan la leucemia o el albinismo.

Nuevas imágenes del Artemis.

La imagen inédita de la luna y la tierra que grabó el comandante de la misión Artemis desde la escotilla con su teléfono móvil

Antena3 Noticias

Congelan el cerebro de un cerdo sin dañar sus células: un primer paso para hacerlo en humanos

Archivo Hongo

La ciencia advierte de la urgencia de un plan de acción global ante la resistencia de los hongos a los tratamientos

Publicidad