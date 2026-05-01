Así es el ensayo clave para no perderse el eclipse total de agosto

A la misma hora en la que ocurrirá el eclipse, desde ayer cientos de personas en distintos puntos de España están saliendo a observar el cielo. El objetivo es comprobar detalles como la altura del Sol, posibles obstáculos en el horizonte o cuál es el mejor lugar para disfrutar del evento sin interferencias. Ayer fue el mejor día para hacer todas esas comprobaciones, pero hoy también. Así si sobre las 20:30 pueden ver el sol desde donde se encuentran, el 12 de agosto también podrán hacerlo.

Este "simulacro" permite anticiparse a problemas que podrían arruinar la experiencia en agosto. Edificios, montañas o incluso árboles pueden dificultar la visibilidad en el momento clave, cuando la Luna cubra por completo el Sol durante unos minutos.

Por eso, tanto expertos como aficionados recomiendan aprovechar estos dos días para elegir bien el lugar desde el que observar el eclipse. También se están evaluando factores como la orientación, el tiempo de visibilidad o la posible masificación en zonas concretas.

No te olvides de la seguridad

Otro de los aspectos fundamentales de este ensayo es recordar la importancia de la seguridad. Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños graves en la vista, incluso durante un eclipse. Los especialistas insisten en el uso de gafas homologadas y filtros adecuados. Este tipo de pruebas también sirven para que la población se familiarice con estos dispositivos antes del gran día.

Han pasado más de 100 años sin que España viva un fenómeno de estas características. Después de este, sí habrá otros eclipses visibles en España en los años siguientes (como en 2027 o 2028), pero no todos serán iguales: algunos serán anulares o no cubrirán tanto territorio. Por eso, el de 2026 se considera una oportunidad única.

El interés ya se nota en el turismo y en la comunidad científica, que lleva meses preparándose. Este ensayo del 30 de abril marca un paso decisivo en esa preparación colectiva, no sólo para los que quieran disfrutar con sus propios ojos de este especial fenómeno natural, si no también para los que quieran captar con sus cámaras uno de los momentos que se recordarán siempre en la historia de la astronomía.

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