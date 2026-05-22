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Alergias

Probióticos en la ropa que reducen los alérgenos mientras duermes

Estas sábanas ayudan a eliminar ácaros y polen.

Sábanas que reducen los alérgenos mientras duermes

Probióticos en la ropa que reducen los alérgenos mientras duermes | Antena 3 Noticias

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Marina Torres
Publicado:

Las alergias se han convertido en la pandemia silenciosa del siglo XXI. Afectan ya a una de cada tres personas y según estudios de la OMS en 2050 el 50% de la población mundial podría sufrir alguna. Picazón, congestión nasal, tos, o estornudos son algunos de los incómodos síntomas. Y es que las alergias inciden, y mucho, en la calidad del reposo. Durante la noche, la exposición a los alérgenos es continua, ya que estamos en contacto con ellos durante una media de ocho horas seguidas.

Es por eso que protegernos frente a ellas mientras dormimos es indispensable. La marca española de textil del hogar Velfont ha creado una gama de productos que incorpora probióticos en los tejidos para actuar contra los alérgenos. “Nuestras sábanas tienen un acabado con probióticos que lo que nos permiten es proteger a las personas alérgicas, tanto de los ácaros, como del polen y también de las alergias provocadas por animales domésticos, como perros o gatos”, nos cuenta Santi Ferret, director general de Velfont.

Se regeneran manteniendo el nivel de eficacia

La aplicación de probióticos en los textiles rompe con la idea tradicional de que estos microorganismos solo pertenecen al ámbito alimentario (yogures) o farmacéutico. Lo que hacen los probióticos es ocupar toda la superficie del tejido e impide que cualquier alérgeno se reproduzca. Además, al tratarse de organismos vivos, los probióticos se regeneran continuamente manteniendo su máximo nivel de eficacia durante toda la vida útil del producto, sin verse alterada por los lavados.

Es algo novedoso, ya que, hasta ahora, la protección frente a alergias en el descanso se basaba en tratamientos con biocidas, que como indica su nombre, lo que hacen es matar a los organismos vivos, y todos ellos con efecto antiácaros únicamente. “Era un pequeño veneno que sobre todo eliminaba los ácaros”. Ahora ganamos en sostenibilidad y también durabilidad, ya que los probióticos se reproducen. También ayudamos a las personas que tienen otras alergias como al polen o a los animales domésticos”, añade Santi Ferret.

Una solución innovadora que convierte la cama en un espacio más limpio, sano y sobre todo amable con aquellos que sufren alergias.

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