Descubren dos exoplanetas gigantes, uno de ellos más grande que Júpiter

Una colaboración internacional de astrónomos liderada por la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha identificado dos exoplanetas gigantes. Fuera de nuestro Sistema Solar, uno de estos enigmáticos planetas presenta un radio un 36 % mayor que Júpiter y una densidad tan baja que podría flotar en el agua.

En contraste con los 4.600 millones de años del Sol, este par de exoplanetas orbitan HD 114082, una estrella de tan solo 15 millones de años. Además de ser mucho más joven que el Sol, dicha estrella gira 15 veces más rápido, tiene un 28 % más de masa, es mil grados más caliente y casi cuatro veces más luminosa. Según ha detallado el IAC en un comunicado, sus planetas reciben casi 200 veces más luz y calor que el que Júpiter recibe del Sol.

El estudio, publicado en Astrophysical Journal Letters, explica que estos gigantes se formaron dentro del disco protoplanetario que rodeaba la estrella. Primero, acumularon gas y polvo hasta formar un núcleo sólido. Unas vez alcanzaron cierta masa, iniciaron un proceso de acreción acelerado de gas y el calor interno que hizo que su envoltura se expandiera.

Planetas gigantes, jóvenes y ligeros

Su coordinador, Carlos del Burgo Díaz, ha explicado que esta "extraña pareja" de exoplanetas gigantes destaca por ser de los más jóvenes detectados. Esto se debe a que, en pasar frente a su estrella, son los que más tardan en completar una órbita.

De entre ellos, el planeta interior es del tamaño de Júpiter y se encuentra un 20 % más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Sin embargo, el más externo está a la misma distancia orbital que la Tierra y tiene un radio un 36 % mayor que el del mismo Gigante Gaseoso.

La densidad media de este último también es llamativa, ya que es más de 7,5 veces menor que la del agua, por lo que flotaría en ella.

Dos planetas cerca de la resonancia orbital

Alejandro Suárez Mascareño, coautor del artículo, ha detallado que este par de planetas se mueve en órbitas casi circulares en un mismo plano. Dicha interacción puede adelantar o retrasar el tránsito de cada planeta, pudiendo estar cerca de una resonancia.

Tras este hallazgo, cabe esperar que la comunidad científica se una a la caza de un segundo tránsito del planeta exterior para medir su periodo con exactitud.

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