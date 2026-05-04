Calendario lunar mayo 2026: descubre el mes que llega con dos lunas llenas

El mes de mayo llega con un calendario lunar muy activo marcado por dos lunas llenas, una al inicio y otra al final del mes, y por fases intermedias que influyen en la observación astronómica, las mareas y en distintas prácticas agrícolas y culturales.

Es el momento ideal para planificar actividades vinculadas al cielo nocturno y seguir la evolución del ciclo lunar a lo largo del mes.

Estas son las fases lunares del mes de mayo:

Luna llena (1 de mayo) . La primera luna llena del mes recibe el nombre de Luna de las Flores y está asociada al máximo esplendor de la primavera. Es una fase ideal para la observación nocturna, ya que la luna se muestra completamente iluminada.

. La primera luna llena del mes recibe el nombre de y está asociada al máximo esplendor de la primavera. Es una fase ideal para la observación nocturna, ya que la luna se muestra completamente iluminada. Cuarto menguante (9 de mayo) . Durante esta fase, la parte iluminada disminuye cada día. Vista desde el hemisferio norte, la mitad izquierda aparece iluminada. Es un periodo que suele coincidir con mareas más moderadas y con una reducción de actividad en determinadas tareas agrícolas.

. Durante esta fase, la parte iluminada disminuye cada día. Vista desde el hemisferio norte, la mitad izquierda aparece iluminada. Es un periodo que suele coincidir con mareas más moderadas y con una reducción de actividad en determinadas tareas agrícolas. Luna nueva (16 de mayo) . Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. La Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, por lo que no es visible desde nuestro planeta. Esta fase es especialmente favorable para observar el cielo profundo ya que la ausencia de luz lunar permite ver con mayor claridad estrellas y objetos lejanos.

. Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. La Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, por lo que no es visible desde nuestro planeta. Esta fase es especialmente favorable para observar el cielo profundo ya que la ausencia de luz lunar permite ver con mayor claridad estrellas y objetos lejanos. Cuarto creciente (23 de mayo) . La mitad derecha del disco lunar aparece iluminada y la luz aumenta progresivamente hasta llegar a la luna llena. Esta fase suele asociarse a un incremento de actividad en agricultura, jardinería y pesca además de ofrecer buenas condiciones para la observación astronómica.

. La mitad derecha del disco lunar aparece iluminada y la luz aumenta progresivamente hasta llegar a la luna llena. Esta fase suele asociarse a un incremento de actividad en agricultura, jardinería y pesca además de ofrecer buenas condiciones para la observación astronómica. Luna llena (31 de mayo). La segunda luna llena del mes es la Luna de Fresa tradicionalmente vinculada a la temporada de recolección de frutos rojos. Al producirse dos lunas llenas en un mismo mes, también se considera una Luna Azul, un fenómeno poco frecuente que suele despertar gran interés entre aficionados a la astronomía y la fotografía nocturna.

Además de estas fases principales, mayo se divide en dos periodos: la luna menguante, del 2 al 15 de mayo, y la luna creciente, del 17 al 30 de mayo Durante la menguante, la parte iluminada se orienta hacia el este. Durante la creciente, hacia el oeste, siempre desde la perspectiva del hemisferio norte.

Datos curiosos de las fases lunares

El calendario lunar influye en actividades cotidianas que muchas personas organizan en función de cada fase. Es habitual consultar estas fechas para decidir cuándo cortar el cabello o para planificar labores de agricultura, jardinería o pesca.

También conviene recordar que el calendario lunar puede variar ligeramente según la zona horaria. Las fases indicadas corresponden a la franja UTC‑0 por lo que en otros lugares del mundo pueden producirse con unas horas de diferencia. En cuanto a la observación, la Luna se percibe de forma distinta en cada hemisferio: en el norte, el cuarto creciente se asemeja a una “D”, mientras que en el sur adopta la forma de una “C”, un efecto derivado únicamente de la perspectiva.

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