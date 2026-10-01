Calendario lunar octubre 2026: descubre cuándo llega la luna llena de este mes, la Luna del Cazador

El calendario lunar es una herramienta que permite conocer la evolución de las distintas fases de la Luna a lo largo del mes.

Aunque hoy en día resulta muy útil para aficionados a la astronomía, también sigue siendo una referencia para quienes practican jardinería, agricultura o simplemente sienten curiosidad por los ciclos naturales.

Las fases lunares se producen porque, mientras la Luna orbita alrededor de la Tierra, cambia la parte iluminada por el Sol que podemos observar desde nuestro planeta.

Este ciclo, conocido como lunación, dura aproximadamente 29 días y medio, por lo que cada mes las fases vuelven a repetirse con ligeras variaciones en sus fechas.

Además de su interés científico, la Luna ha estado presente durante siglos en tradiciones, calendarios y celebraciones de numerosas culturas.

Incluso hoy, muchas personas consultan el calendario lunar para planificar actividades al aire libre, observar el cielo nocturno o conocer el nombre tradicional que recibe cada luna llena.

Calendario lunar: conoce todas las fases de la Luna de octubre 2026

Durante octubre de 2026 se sucederán las cuatro fases principales del ciclo lunar. Estas son las fechas que debes marcar en el calendario:

3 de octubre de 2026: Cuarto menguante. La Luna entra en la fase en la que su parte iluminada comienza a reducirse progresivamente. Es el tramo final del ciclo antes de la luna nueva.

La Luna entra en la fase en la que su parte iluminada comienza a reducirse progresivamente. Es el tramo final del ciclo antes de la luna nueva. 10 de octubre de 2026: Luna nueva. El satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol, por lo que prácticamente no resulta visible desde nuestro planeta. Es el comienzo de una nueva lunación.

El satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol, por lo que prácticamente no resulta visible desde nuestro planeta. Es el comienzo de una nueva lunación. 18 de octubre de 2026: Cuarto creciente. La superficie iluminada vuelve a aumentar y cada noche la Luna gana protagonismo en el cielo hasta alcanzar su máximo brillo.

La superficie iluminada vuelve a aumentar y cada noche la Luna gana protagonismo en el cielo hasta alcanzar su máximo brillo. 26 de octubre de 2026: Luna llena. Será la gran protagonista del mes. La Luna aparecerá completamente iluminada y recibirá el nombre tradicional de Luna del Cazador, una denominación heredada de los pueblos indígenas de Norteamérica porque coincidía con la época de preparar provisiones para el invierno.

Luna llena de octubre, la Luna del Cazador

La Luna del Cazador suele ser una de las lunas llenas más conocidas del calendario anual. Su cercanía con el equinoccio de otoño hace que salga poco después de la puesta de Sol durante varios días consecutivos, ofreciendo una excelente oportunidad para contemplarla si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Si eres aficionado a la observación astronómica, octubre también es un buen mes para disfrutar del cielo nocturno.

Elegir lugares alejados de la contaminación lumínica permitirá apreciar con mayor claridad tanto la Luna como otros fenómenos visibles durante estas semanas.

¿Es el calendario lunar igual en todo el mundo?

La respuesta es no. Aunque las fases de la Luna son las mismas para todos, cada cultura utiliza calendarios diferentes. El calendario islámico se basa exclusivamente en los ciclos lunares, mientras que calendarios como el chino o el hebreo combinan los ciclos de la Luna con el año solar para mantener las estaciones sincronizadas.

Por ello, el calendario lunar puede variar según el país o la tradición, aunque las fechas astronómicas de las fases principales son las mismas en cualquier lugar del mundo.