Madrid se asoma al universo: una experiencia inmersiva permite viajar entre galaxias y agujeros negros

El universo llega a Madrid convertido en una experiencia en primera persona. A partir de octubre, el Fever Immersive Center acoge “Smithsonian Entre Estrellas”, una propuesta que combina realidad virtual, tecnología inmersiva y divulgación científica para acercar al público a algunos de los fenómenos más extremos del cosmos.

El recorrido parte del Observatorio Whipple, perteneciente al Smithsonian Astrophysical Observatory, y cuenta con un particular guía: Astro. Desde allí, los visitantes comienzan un viaje por el espacio profundo a bordo de algunos de los instrumentos que más han contribuido al conocimiento del universo, como los telescopios espaciales Hubble y James Webb y el observatorio de rayos X Chandra.

La experiencia permite contemplar miles de galaxias, atravesar la Vía Láctea y aproximarse al Sol para observar su enorme actividad. El recorrido también lleva al visitante hasta algunos de los lugares más extremos del universo conocido: desde exoplanetas hasta una estrella en las últimas etapas de su vida y los límites de un agujero negro supermasivo.

No se trata únicamente de observar. La propuesta está diseñada para que el público pueda recorrer y explorar el universo en un entorno tridimensional, convirtiendo datos obtenidos mediante investigación astronómica en una experiencia audiovisual e interactiva.

Detrás del proyecto se encuentra el Smithsonian Astrophysical Observatory, fundado en 1890 y dedicado a la investigación espacial, en colaboración con Fever y Virtual Worlds. La experiencia utiliza datos astronómicos reales y pretende trasladar al público parte del conocimiento obtenido durante décadas de investigación científica.

El recorrido completo tiene una duración aproximada de una hora, de la que unos 40 minutos corresponden específicamente a la experiencia de realidad virtual. Está dirigida a mayores de 10 años y permanecerá disponible en el Fever Immersive Center de Madrid, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 57.