Dos años de la DANA de Valencia: "No olvidamos, las secuelas psicológicas están ahí y todavía hay dos personas desaparecidas"

Se cumplen dos años de una DANA devastadora que acabó con la vida de 233 personas. Una tragedia con muchos interrogantes y con una causa abierta sobre la gestión realizada ese fatídico 29 de octubre de 2024 que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja.

Una tremenda riada que arrasó con todo y que mantiene en vilo a dos familias valencianas que no han encontrado a sus seres queridos. Ernesto Martínez perdió a su hermana Elvira y es tío de Elisabet Gil, su sobrina sigue desaparecida: “Estoy fuerte. Esta lucha es por mis sobrinos. Son dos años de la tragedia, la búsqueda continua, pero es duro, hay un recuerdo continuo. Yo vi enterrar a mi hermana, pero de mi sobrina no hay ni rastro. Ellas eran camareras de piso, iban a su lugar de trabajo, pero al incorporarse a la A3, se desviaron hacia el barranco del Poyo. El agua se las llevó. Estaba muy alta. Llegaron a grabar dos vídeos. Apareció el coche, apareció mi hermana, pero ni rastro de Eli. La esperanza es lo último que se pierde. Creo que la van a encontrar. La asociación de víctimas a la pertenecemos es una red que nos sujeta, es un apoyo emocional, nos vamos ayudando unos a otros”.

Saray Ruiz es familiar de otra víctima, es hija de Francisco Ruiz que sigue sin aparecer: “Estamos aguantando, son días duros, emocionalmente difíciles. No hay cuerpo, el duelo es difícil de gestionar. La realidad es la que es. Aquella tarde mi padre estaba con los niños. Se toparon con un gran torrente de agua. Había un cielo rojizo, granizo, lluvia. Intenté avisar pero ya no pude comunicarme con ellos. Se mantuvieron encima de un coche, pero mi padre no aguantó y desapareció.

Mis hijos han estado con tratamiento psicológico. Las secuelas se llevan mal. Yo permanezco de baja, con insomnio y ansiedad. A día de hoy seguimos con el tormento de no saber dónde está mi familiar”.

A los daños psicológicos que son muchos, siguen los materiales, que han supuesto cifras millonarias tras el desbordamiento de ríos y barrancos.

Satur es vecino de la pedanía valenciana de La Torre y cuenta: “Va adelante la reforma en el edificio. Seguimos sin garaje, están de obras, hay que hacer trasteros nuevos. Somos 106 los vecinos afectados que después de dos años no podemos utilizar todavía nuestras plazas de aparcamiento”.

M. Carmen Terrado es vecina de la localidad valenciana Benetússer: “Falta limpiar, seguimos sin ascensor dos años después. Cada vez que llueve el garaje se inunda. Necesitamos que lo reparen cuanto antes, hay gente mayor y niños pequeños. Esta situación se prolonga demasiado”.

Y hay muchos alumnos de las zonas afectadas por la Dana que se quedaron sin colegio y hoy que siguen asistiendo a clase en barracones. Cuenta una madre del colegio Orba de Alfafar:" Es algo provisional, pero nadie nos informa, no sabemos cuanto tiempo más tendremos a nuestros hijos e hijas estudiando en barracones".

Desde la tragedia las tres asociaciones de víctimas siguen concentrándose todos los meses para pedir “verdad, justicia y reparación”. Para hoy han organizado marchas y actos conmemorativos con el fin de reivindicar la memoria de los que ya no están, agradecer todas las muestras de solidaridad que recibieron y para exigir responsabilidades tras la catástrofe.