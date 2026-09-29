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Un fotógrafo tinerfeño capta con nitidez los detalles y cráteres de la Luna desde Canarias

El fotógrafo Eduardo García publica imágenes en alta resolución que muestran la superficie lunar con gran claridad, detallando sus cráteres y mares estelares.

Un fotógrafo tinerfeño capta con nitidez los detalles y cráteres de la Luna desde Canarias

Un fotógrafo tinerfeño capta con nitidez los detalles y cráteres de la Luna desde Canarias

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Fátima Bravo
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La superficie de la luna se muestra con total claridad gracias al trabajo del fotógrafo tinerfeño Eduardo García, quien ha conseguido capturar secuencias en alta definición centradas en los cráteres lunares.

Las imágenes, logradas con equipos especializados desde Tenerife, ofrecen una visión directa de la orografía lunar. En ellas se aprecian con nitidez las formaciones de impacto, las crestas de las montañas y las llanuras basálticas conocidas como los mares de la luna, reflejando un minucioso trabajo de observación astronómica.

Una trayectoria enfocada en el paisaje natural

Este nivel técnico y visual se apoya en la labor que el autor desarrolla de forma global a través de su proyecto Tenerife Landscapes 074, centrado en capturar la naturaleza, los cielos y los fenómenos geológicos del Archipiélago.

Su método combina una planificación exacta —calculando distancias y objetivos fotográficos con precisión— y una gran paciencia para esperar el momento idóneo. Esta constancia le ha llevado a alcanzar importantes reconocimientos profesionales, como la publicación de su obra «Luna en Tenerife» en la edición impresa de National Geographic España de marzo de 2026, dentro de la sección de fotografía. Además, su objetivo ha documentado otros grandes eventos naturales de las islas, como la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma.

Con trabajos de esta calidad, Canarias se ha convertido en un enclave excepcional tanto para la observación del firmamento como para el desarrollo de la fotografía de naturaleza.

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