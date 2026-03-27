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Ciencia

Un atlas celular muestra cómo afecta el cáncer de próstata en su etapa más temprana

El estudio más completo hasta la fecha sobre el cáncer de próstata ha descubierto una serie de cambios biológicas que se anticipan al momento en el que se detecta por los métodos actuales.

C&aacute;ncer de pr&oacute;stata

Cáncer de próstataGTRES

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Lucía Hernández
Publicado:

Un grupo de investigadores de Instituto Garvan de Investigación Médica (Australia), han creado el atlas celular más completo hasta el momento sobre elcáncer de próstata en su fase más reciente. El trabajo se ha publicado en la revista 'Cancer Research' y ha revelado diversos cambios biológicos que se muestran al desarrollo visible del tumor. Estos podrían cambiar la manera en la que se diagnostica y se predice la evolución del cáncer.

Desarrollo del estudio

Se tomaron y analizaron muestras de tejido de 24 pacientes diagnosticados recientemente con cáncer de próstata incipiente para realizar el estudio. El grupo de investigadores, liderado por el profesor Alexander Swarbrick, utilizó tecnologías de secuenciación de ARN de célula única para estudiar la actividad genética de cada célula, además de transcriptómica espacial para ubicarlas en su contexto exacto dentro del tumor. Estas tecnologías permitieron la construcción de un atlas que identifica 11 tipos celulares principales, 50 subtipos menores y múltiples estados celulares, según Europa Press.

Lo que más sorprendió fue el hallazgo de un número significativo de células que, bajo el microscopio, parecen completamente normales, pero en realidad, presentan alteraciones en el ADN asociadas al cáncer. Swarbrick explica que este proyecto demuestra que los métodos de diagnóstico basados solo en la observación de anomalías estructurales podrían estar pasando por alto etapas cruciales del desarrollo tumoral.

Los investigadores han advertido que aunque las células pueden parecer sanas, pueden llevar años acumulando mutaciones antes de que se presenten los primeros signos del tumor y se detecte por medio de técnicas convencionales. El hecho de que se identifique mucho antes la enfermedad, da pie a futuros métodos de cribado molecular capaces de detectar el cáncer de próstata antes de que exista una evidencia mucho más visible.

Un tipo celular descubierto

Por otra parte, los científicos han detallado por primera vez un tipo celular desconocido hasta el momento: Los fibroblastos asociados al cáncer perineural. Son células de tejido conectivo que están situadas en zonas próximas a los nervios dentro del tumor. Según su análisis molecular, parecen estar especialmente adaptadas para comunicarse con el sistema nervioso.

En los últimos años, los nervios han cobrado cierta relevancia en la progresión tumoral y este hallazgo podría ayudar a explicar por qué los tumores de próstata que invaden áreas nerviosas suelen estar relacionados con peores diagnósticos.

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