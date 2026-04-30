El astrofísico Miquel Serra avisa sobre el eclipse de agosto: "Hoy es una buena prueba para ver si el sol no está tapado"

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar, pero antes de este acontecimiento, este jueves, último día de abril, se presenta como una oportunidad inesperada para prepararse.

El astrofísico Miquel Serra explica que hoy el Sol ocupa una posición muy similar a la que tendrá el día del eclipse, lo que permite comprobar desde qué lugares será posible observarlo sin obstáculos: "Puede ser una buena prueba para ver si desde nuestra localización realmente el sol no está tapado".

Recuerda que estos movimientos solares se repiten en torno al solsticio de verano, aunque apunta que la clave está en la altura del Sol. El 12 de agosto estará bastante bajo en el horizonte, lo que puede dificultar la observación. Por eso, recomienda aprovechar este día para detectar posibles impedimentos, como edificios o montañas.

"Puede ser una prueba divertida para ver dónde estará el sol", comenta, aunque advierte con que también podría resultar "un poco desesperante" si el día del eclipse las condiciones meteorológicas no acompañan.

El astrofísico reconoce que él ya ha hecho este tipo de comprobaciones en otras ocasiones: "Yo estuve el mismo día del eclipse el año pasado y entonces ese día pude verificar exactamente el lugar". Además, destaca que hoy en día cualquier persona puede ayudarse de la tecnología: "Con un teléfono hoy en día que mide altura y azimut cualquier día podemos saber la posición del sol".

En cuanto a la expectación por el eclipse, ha sido tajante al expresar su opinión: "Un eclipse total es para tanto, vale la pena". "Yo he vivido 15 eclipses ya, sé lo que va a pasar, y el problema es que el sol va a estar muy bajo en el horizonte, las condiciones meteorológicas no van a ser buenas en toda la línea", cuenta.

Galicia, el sol más alto

Sin embargo, también señala que el eclipse de agosto será "muy complicado", debido a la baja altura del Sol y a unas condiciones meteorológicas inciertas en gran parte del recorrido. A pesar de ello, insiste en que "el que lo vea es un fenómeno espectacular", pero matiza en que "bajemos las expectativas de la gente, porque es complicado".

Será en el norte de España, concretamente en Galicia, el lugar más alto donde se sitúa el Sol, a 10 grados, pero detalla que "eso sigue siendo bastante bajo, lo ideal es tener el sol bien arriba en el horizonte". Mientras tanto, muchos ya se preparan para la ocasión gastando bastante dinero en gafas, pero Serra subraya que "el problema no es el dinero, es si se verá o no se verá".

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