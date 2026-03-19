VÍDEO: Una zarigüeya se cuela en una tienda del aeropuerto de Australia y se camufla como un peluche más

Fue una clienta la que se dio cuenta de la que ya va a ser una de las anécdotas más especiales que tenga esta tienda australiana.

Todo ocurrió en una tienda del aeropuerto en la que se venden muchos peluches. Una mujer estaba viendo los diferentes animalillos que había en las estanterías hasta que advirtió que había uno muy real, con unos ojos muy grandes. Cual fue su sorpresa al descubrir que se trataba de una zarigüeya de carne y hueso. El animal se coló entre los peluches dejando atónicos a todos los presentes. Ahora la incógnita es saber cómo entró en el aeropuerto.

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